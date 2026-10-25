Miguel, abogado: "Si tienes un vecino moroso y este vende su piso, el nuevo comprador asumirá las deudas"

La morosidad es uno de los mayores problemas en las comunidades de vecinos. Cuando un propietario deja de estar al corriente de los pagos de las cuotas, surgen dudas sobre cómo actuar, qué plazos deben respetarse y qué medidas se pueden adoptar. Por ello, conocer la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es fundamental para evitar estos conflictos.

Además de la LPH, también es muy importante recurrir a profesionales especializados para resolver estos temas. Miguel de Xan, más conocido en redes sociales como @avogadoconv, ha compartido un vídeo en el que explica cómo se debe actuar ante un vecino moroso y qué dice la ley al respecto.

"Si pasan 5 años, no podrás hacer nada"

La morosidad en las comunidades de vecinos puede convertirse en un grave problema, sobre todo en los casos en los que las deudas se acumulan y no se conocen los plazos para reclamarlas. El abogado gallego Miguel de Xan, conocido en redes sociales como @avogadoconv, ha publicado un vídeo en el que advierte sobre la importancia de actuar con rapidez en estos casos.

"Mucho ojo, porque si pasan 5 años, no podrás hacer nada", advierte el abogado, quien recuerda que este tipo de deudas prescriben a los 5 años. Para evitarlo, recomienda "enviarle un burofax requiriéndole la deuda detalladamente", lo que hará que "se interrumpa este plazo".

Por su parte, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en su artículo 21, establece el procedimiento que debe seguir la comunidad para reclamar las cuotas impagadas. La normativa permite a la junta de propietarios acordar "medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en que se permanezca en dicha situación", como intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones, siempre que no sean abusivas ni desproporcionadas.

Además, la comunidad puede reclamar judicialmente las cantidades pendientes mediante el procedimiento monitorio especial previsto para estos casos. Para ello, debe presentar el certificado del acuerdo de liquidación de la deuda, con el importe pendiente debidamente desglosado y la acreditación de que se ha informado al propietario.

Si el moroso se opone al proceso monitorio, la comunidad puede solicitar "el embargo preventivo de bienes suficientes de aquel, para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas".

Miguel de Xan también advierte de lo que ocurre en caso de que un vecino moroso venda su piso sin haber pagado todas sus deudas. "El Tribunal Supremo aclara que si este vecino vende el inmueble y tenía deudas con la comunidad, el nuevo comprador asumirá totalmente estas deudas".

El derecho a voto de un vecino moroso

Otro de los aspectos que más dudas genera es la participación del vecino en las juntas de propietarios.

El artículo 15.2 de la LPH establece que aquellos propietarios que "no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada" pueden asistir a la junta y participar en las deliberaciones, "si bien no tendrán derecho de voto".

Es decir, pueden escuchar y opinar, pero no influir en la toma de decisiones. Además, en el acta de la junta se debe reflejar expresamente qué propietarios están privados de este derecho, y su "cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta Ley".