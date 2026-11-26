El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, presenta a la comunidad portuaria la hoja de ruta para la elaboración del nuevo Plan Estratégico del organismo Autoridad Portuaria de Vigo

El Puerto de Vigo avanza en su hoja de ruta para la elaboración de su nuevo Plan Estratégico. El presidente de la Autoridad Portuaria (APV), Carlos Botana, ha presentado el trabajo encomendado a la consultora MCValnera a empresas y diversos agentes portuarios.

El Plan Estratégico, según la APV, diseñará el futuro de la terminal olívica y será "fruto de un proceso participativo" que ya ha arrancado con el personal del organismo portuario. El Puerto prevé la celebración de siete mesas temáticas con más de un centenar de agentes clave del sector.

Como informa Europa Press, Botana ha subrayado que se ha querido priorizar "la máxima colaboración y aportación, tanto de los trabajadores como de los usuarios, considerados una pieza fundamental para construir este nuevo modelo desde la base".

La hoja de ruta establecida por MCValnera contempla que la actual etapa de diagnóstico se prolongue hasta el próximo mes de febrero. Durante este periodo, se llevará a cabo un exhaustivo análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para asentar las bases de una estrategia sólida que dará paso, posteriormente, a la fase de formulación.

El objetivo de la Autoridad Portuaria es crear "un documento vivo, dinámico y participativo", para lo que la consultora se sentará con más de un centenar de agentes socioeconómicos de la comarca y de su 'hinterland'. Para ello, se constituirán un total de siete mesas temáticas sectoriales que abordarán ámbitos estratégicos como la pesca, la logística y los cargadores, los cruceros y la náutica, la industria naval, la universidad y la ciencia, el ámbito institucional, y la propia Autoridad Portuaria de Vigo.