Marián Mouriño con el presidente de la Xunta y la presidenta del Círculo de Empresarios Círculo de Empresarios

La presidenta del Celta recoge la misma distinción que recibió su padre en 2013, en una gala marcada por la reivindicación del liderazgo femenino y la transformación empresarial

Marián Mouriño recibe la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia: "El cargo nos lo ganamos"

La presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marián Mouriño, ha recibido este viernes la Medalla de Oro 2026 del Círculo de Empresarios de Galicia, la máxima distinción de la institución, durante la celebración de su XXXIV aniversario. El reconocimiento llega trece años después de que su padre, Carlos Mouriño, recogiese el mismo galardón, convirtiéndolos en los primeros padre e hija en recibirlo.

La gala, celebrada en Vigo ante representantes institucionales y empresariales de Galicia, ha tenido también un significado especial al coincidir por primera vez dos mujeres al frente del Círculo de Empresarios de Galicia y del Celta: María Borrás y Marián Mouriño.

"No quiero que esto sea una anécdota bonita para una foto. Quiero que sea lo normal. Quiero que dentro de veinte años alguien lea esta noticia y no entienda por qué fue noticia", ha reivindicado Borrás durante su intervención.

La presidenta del Círculo ha reflexionado sobre el peso de los apellidos en las trayectorias profesionales de ambas. "Marián y yo sabemos bien lo que pesa un apellido. Las dos tuvimos que decidir si el apellido iba a ser una sombra o una raíz. Las hijas no heredamos un cargo. Heredamos una responsabilidad. El cargo, nos lo ganamos", ha afirmado.

Borrás ha defendido un modelo empresarial basado en la igualdad y la colaboración entre generaciones, sectores y territorios. Sobre la presidenta del Celta, ha destacado su capacidad de transformación: "Tu padre recibió esta medalla por construir. Tú la recibes por transformar".

Marián Mouriño recibió la medalla del Círculo de Empresarios Círculo de Empresarios

Un legado que se transforma

Marián Mouriño ha recibido el reconocimiento "con orgullo de hija", recordando que hace trece años asistió como público a la entrega de la misma medalla a su padre.

"Honrar un legado no significa simplemente conservar lo que hemos recibido. Significa tener la valentía de transformarlo, hacerlo crecer y adaptarlo a los nuevos tiempos", ha señalado.

Durante su discurso, la presidenta del Celta ha destacado la recuperación del vínculo del club con su entorno, la apuesta por el proyecto Celta 360 y la importancia de la colaboración público-privada para impulsar el desarrollo económico y social de Vigo y Galicia.

Mouriño ha cerrado su intervención con un mensaje de "ambición, unión y conciliación": "Sigamos juntos, y hagamos un Círculo, un Vigo y una Galicia más grande".

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, encargado de imponer la medalla, ha destacado la trayectoria empresarial de la homenajeada y su compromiso con la sociedad. También ha puesto en valor su apuesta por la cantera, la creación del equipo femenino As Celtas y la repercusión cultural del himno del centenario, 'Oliveira dos cen anos'.

En la ceremonia también ha participado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha entregado la Escultura Corporativa del Círculo, mientras que María Borrás ha hecho entrega del Acta de Reconocimiento de Méritos.

El acto ha concluido con una fotografía de las autoridades y la firma de Marián Mouriño en el Libro de Honor de la institución.