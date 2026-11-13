El centro de día Xoaniña y Nortalia Galicia, ganadores de los Premios AJE Vigo 2026.

El centro de día para mayores Xoaniña, ubicado en Beade (Vigo), y la consultoría Nortalia Galicia han sido los principales galardonados de la XXI edición de los Premios Joven Empresario e Iniciativa Emprendedora, organizados por AJE Vigo.

La entrega de premios se celebró en el edificio de los antiguos juzgados de Tui, en un acto que reunió a cerca de un centenar de representantes del ámbito empresarial, social e institucional gallego.

Xoaniña se ha alzado con el Premio Joven Empresario, que reconoce la trayectoria de este centro de día fundado en 2011 y dirigido actualmente por Borja Rodríguez Fontán. El proyecto familiar, que se encuentra en pleno proceso de relevo generacional, ofrece atención integral a personas mayores mediante cuidados, estimulación cognitiva, rehabilitación y actividades de convivencia.

El centro dispone de 30 plazas, una plantilla de 11 trabajadores, comedor, transporte propio y jardín sensorial. Entre sus próximos retos figuran la ampliación de las instalaciones, la reorganización de espacios y la digitalización de sus servicios.

Por su parte, Nortalia Galicia ha recibido el Premio Iniciativa Emprendedora. Fundada en Vigo en 2025 por Agustina Pereira, esta consultoría ofrece asesoramiento integral a autónomos y empresas en áreas como formación, innovación, incentivos fiscales, internacionalización y proyectos europeos. Actualmente cuenta con tres trabajadores y prevé incorporar otros dos antes de finalizar el año, además de avanzar en la automatización de procesos mediante inteligencia artificial.

Innovación y sostenibilidad

La gala también distinguió con el accésit de Innovación a Auria HR, una startup tecnológica impulsada en 2025 por Ángel Pidal, CEO de Grupo Nortempo. Su plataforma permite automatizar procesos de recursos humanos, como el control horario, la gestión de ausencias o la firma digital. Actualmente presta servicio a más de 200 empresas y gestiona información de más de 12.000 empleados, tras una inversión tecnológica superior al millón de euros.

El accésit de Responsabilidad Social Empresarial fue para O Paliqueiro, un taller de O Rosal fundado por Fernando González Míguez en 2025. Especializado en el diseño y fabricación de artículos personalizados en madera, el negocio apuesta por la elaboración de trofeos sostenibles que combinan carpintería tradicional, tecnología láser e identidad cultural.

Premio Honorífico

Uno de los reconocimientos destacados de la jornada fue el Premio Honorífico a Patricia García, cofundadora y presidenta institucional del Grupo Femxa, por sus más de 25 años de trayectoria empresarial y su vinculación con el asociacionismo. García presidió el Círculo de Empresarios de Galicia y fue una de las primeras mujeres en dirigir AJE Vigo, en 2009.

La ceremonia contó con la participación del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; la secretaria xeral de Emprego, Susana Iglesias; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, entre otras autoridades.