Huelga por la vivienda: la patronal cuestiona los motivos del paro y habla de un "impacto desigual"

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha hecho balance este jueves de la huelga general por la vivienda de este 11N. La patronal ha asegurado que la actividad empresarial se desarrolló "mayoritariamente normal" en la provincia, con un "impacto desigual" por sectores.

"Los polígonos y parques empresariales de la provincia han funcionado, en términos generales, con regularidad. El seguimiento ha sido limitado en el conjunto de la actividad empresarial", han afirmado en una nota de prensa distribuida este jueves a los medios de comunicación.

Según la CEP, la media de seguimiento no superó el 15% en el "sector del metal y las tecnologías", y la actividad en el Puerto de Vigo "se ha mantenido, aunque bajo mínimos en actividades como el movimiento de contenedores".

"La huelga se ha hecho notar en especial en el transporte, con servicios mínimos en el urbano y menor actividad en el de mercancías, así como en la industria naval, que ha sufrido un parón casi total", han añadido, así como han asegurado que el pequeño comercio urbano ha cerrado "por prevención durante la mañana".

Crítica a la huelga

La patronal pontevedresa ha afirmado respetar el derecho a la huelga, pero ha advertido que también "deben respetarse el derecho al trabajo y a la libertad de empresa". Además, ha cuestionado los "motivos reales" del paro, "a escasas semanas de unas elecciones generales".

"Los problemas de vivienda y de pensiones se resuelven con diálogo social y con pactos de Estado, no con jornadas de paralización que perjudican, sobre todo, a las pymes y a los autónomos. Las empresas de esta provincia comparten esas preocupaciones y están dispuestas a ser parte de la solución", ha defendido su presidente, Jorge Cebreiros.

En esta línea, el líder patronal considera que "las pequeñas empresas y los autónomos no son los responsables de los problemas que se denuncian y, sin embargo, son quienes pagan la factura de una jornada de paralización". También ha condenado "de manera rotunda" el ataque a la sede de UGT en Vigo.