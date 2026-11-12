AJE Vigo retoma este viernes en Tui la entrega de sus premios tras el aplazamiento por el accidente de Urda

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo (AJE Vigo) celebrará finalmente este viernes, 13 de noviembre, la entrega de sus premios Joven Empresario e Iniciativa Emprendedora 2026, después de que la gala, prevista inicialmente para el pasado 28 de octubre, tuviese que ser aplazada a consecuencia del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El evento tendrá lugar a partir de las 18:30 horas en el edificio de los antiguos juzgados de Tui, donde se darán a conocer los ganadores de las dos principales categorías, así como de los accésits de Innovación y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En total, 18 candidaturas optan a los reconocimientos de esta edición.

La organización había decidido suspender la ceremonia el pasado 28 de octubre, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ese mismo día en la provincia de Toledo.

Homenaje a Patricia García

Además de reconocer las nuevas iniciativas empresariales, la gala concederá su Premio Honorífico a Patricia García, cofundadora y presidenta institucional del Grupo Femxa, por su trayectoria profesional y su vinculación con el emprendimiento.

García cuenta con más de 25 años de experiencia empresarial y fue la primera mujer en presidir AJE Vigo, en 2009. Posteriormente también estuvo al frente del Círculo de Empresarios de Galicia.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Joven Empresario de AJE Galicia, recibido en 2008, y su inclusión entre las 100 Mujeres Líderes en España en 2025.

Dieciocho candidaturas

De los 18 candidatos, quince concurren al Premio Iniciativa Emprendedora, con proyectos vinculados a sectores como la tecnología, el comercio, la formación o los servicios.

Por su parte, Borja Rodríguez Fontán, de Xoaniña Centro de Día para Maiores; Ángel Pidal Ramírez, de Grupo Nortempo; y Vanessa Cid Gutiérrez, de Vanessa Cid Marketing & IA, optan al galardón Joven Empresario o Empresaria 2026.

La presidenta de AJE Vigo, Águeda Ubeira, encabezará el acto, que contará con la presencia del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; la secretaria xeral de Emprego, Susana Pérez Iglesias; el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades; y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, además de otros representantes institucionales y del tejido empresarial gallego.