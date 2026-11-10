Desde una junta de goma que evita una fuga hasta una manguera industrial que transporta fluidos en condiciones exigentes, el caucho y los plásticos técnicos están presentes en sectores esenciales. Jorge Galán, gerente de COMAGA, explica por qué elegir el material adecuado requiere mucho más que conocer sus medidas

COMAGA, la empresa gallega que demuestra que la industria también depende de lo que no se ve

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Hay componentes industriales que pasan completamente desapercibidos hasta que dejan de hacer su trabajo. Una junta de goma que pierde estanqueidad, una manguera que no soporta el fluido que circula por su interior o una pieza que no resiste las condiciones de una instalación pueden terminar provocando una avería, una fuga o una parada de producción.

Detrás de estos elementos aparentemente sencillos existe un mundo de materiales, especificaciones y decisiones técnicas que no siempre se conocen fuera del sector industrial. No todas las gomas sirven para lo mismo, ni cualquier manguera puede transportar cualquier producto. La temperatura, la presión, la exposición a sustancias químicas o las cargas mecánicas condicionan la elección de cada componente.

Es precisamente en ese ámbito donde trabaja COMAGA, empresa con sede en el polígono de Pocomaco, en A Coruña, especializada desde 1975 en el suministro de caucho, mangueras y plásticos industriales a nivel nacional. Su actividad abarca sectores tan diferentes como la industria, la construcción, el ámbito naval, la automoción y la industria alimentaria.

Para conocer mejor este sector, hablamos con Jorge Galán, gerente de COMAGA, sobre los retos de seleccionar materiales industriales, los errores más habituales y el papel que desempeña el asesoramiento técnico en un mercado en el que un pequeño componente puede tener una gran repercusión.

Nave Comaga. Cedida

Entrevista a Jorge Galán

COMAGA lleva trabajando con caucho y plásticos industriales desde 1975. ¿Cómo ha cambiado el sector desde entonces?

El sector ha cambiado mucho, tanto por la evolución de los materiales como por las necesidades de las empresas. Hoy existe una oferta muy amplia de cauchos, plásticos técnicos y mangueras industriales, con propiedades diferentes según la aplicación. También ha aumentado la necesidad de encontrar soluciones específicas para cada instalación.

El caucho o la goma pueden parecer materiales muy sencillos. ¿Por qué no sirve cualquier tipo para una aplicación industrial?

Porque el comportamiento cambia mucho según la composición del material y las condiciones de trabajo. Una goma puede ser adecuada para una junta de estanqueidad y no ser la mejor opción para trabajar en contacto con determinados aceites, combustibles o productos químicos.

También hay que tener en cuenta la temperatura, la presión, la exposición al exterior y los esfuerzos mecánicos. En una instalación industrial no basta con que una pieza encaje por sus dimensiones: tiene que estar fabricada con un material apropiado para las condiciones en las que va a trabajar.

Las mangueras industriales son otra de las especialidades de COMAGA. ¿Qué debería tener en cuenta una empresa antes de elegir una?

Lo primero es saber qué fluido va a transportar. No es lo mismo agua que vapor, un hidrocarburo o un producto químico, y tampoco es igual trabajar a temperatura ambiente que a temperaturas elevadas.

Después hay que revisar la presión de trabajo, si la manguera va a funcionar en aspiración o impulsión, si estará sometida a movimientos frecuentes y qué condiciones ambientales tendrá que soportar. También es necesario comprobar que los racores y las conexiones sean adecuados.

En la práctica, una selección demasiado genérica puede acabar dando problemas. Por eso intentamos conocer las condiciones reales de la instalación antes de recomendar una manguera concreta.

¿Qué sucede cuando se instala una junta de goma o una manguera que no es adecuada para el trabajo que debe realizar?

Las consecuencias dependen de la aplicación y del tipo de incompatibilidad. Una junta puede perder capacidad de sellado, mientras que el material interior de una manguera puede hincharse, endurecerse, agrietarse o deteriorarse por el contacto con un fluido.

No todos los fallos tienen el mismo origen y, antes de sustituir un componente, conviene entender qué ha ocurrido. Cuando se identifica la causa, resulta más sencillo seleccionar una pieza que responda a las condiciones reales de trabajo y evitar repetir el mismo problema.

COMAGA trabaja con sectores muy diferentes, desde el naval hasta la construcción o la industria alimentaria. ¿Qué cambia de una aplicación a otra?

Cambian los requisitos del material y las condiciones que debe soportar. En el ámbito naval, por ejemplo, el entorno puede exigir una atención especial a la exposición a la intemperie, la humedad y el ambiente marino. En construcción y obra civil, algunos componentes deben responder a cargas, movimientos o necesidades de estanqueidad específicas.

En la industria alimentaria es especialmente importante comprobar que los materiales y las mangueras sean adecuados para el contacto previsto con los alimentos y que cumplan los requisitos aplicables a esa utilización.

Aunque hablamos de caucho y plásticos en todos estos casos, la solución no es la misma. Cada aplicación necesita una selección basada en sus condiciones de trabajo.

Además del suministro de materiales, COMAGA ofrece servicios de corte por agua y soluciones a medida. ¿Qué aporta esta capacidad al cliente?

Permite adaptar determinados materiales a las dimensiones y geometrías que necesita cada proyecto. No todas las piezas se encuentran disponibles en una medida estándar y, en algunos casos, es necesario partir de una plancha o de un material técnico y realizar un corte específico.

En un sector tan técnico, ¿qué valor tiene el asesoramiento frente a la elección de un producto únicamente por catálogo o precio?

El catálogo es un punto de partida, pero no siempre recoge toda la información necesaria para resolver una aplicación concreta. A veces el cliente conoce perfectamente lo que necesita; otras veces llega con una pieza deteriorada, una referencia incompleta o un problema que todavía no tiene identificado.

En esos casos, la experiencia en el suministro industrial consiste también en saber qué información falta antes de dar una recomendación.

¿Cuáles son los principales retos de COMAGA de cara al futuro?

Seguir respondiendo a las necesidades de un mercado industrial cada vez más especializado, en el que los clientes necesitan encontrar el producto adecuado y disponer de información técnica para utilizarlo correctamente.

Para nosotros es importante mantener el conocimiento acumulado durante años, seguir trabajando con una oferta amplia de materiales y facilitar que cada cliente encuentre la solución que necesita, sea de la provincia de Pontevedra o del País Vasco. La evolución de los productos y de los procesos industriales exige estar al día y conocer bien las características de aquello que suministramos.

El valor de elegir bien

La conversación con Jorge Galán pone de manifiesto una realidad que suele pasar desapercibida: detrás de muchos componentes industriales hay decisiones técnicas que condicionan el resultado de una instalación. Elegir una junta de goma, una manguera industrial o una pieza de plástico técnico exige conocer el material, pero también el entorno en el que va a trabajar.

Desde su sede en A Coruña, COMAGA combina el suministro de estos productos a nivel nacional con el asesoramiento técnico y la transformación de materiales para adaptarlos a diferentes aplicaciones. Una actividad especializada que, aunque no siempre se ve, forma parte del funcionamiento diario de numerosas empresas.