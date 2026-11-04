Delta Vigo, reconocida con el Premio Economía 2026 por su trayectoria e innovación industrial

El Consello Galego de Economistas ha concedido el V Premio Economía a Delta Vigo, grupo empresarial especializado en ingeniería de procesos para los sectores de automoción y aeronáutica.

La distinción reconoce su trayectoria industrial, su apuesta por la innovación y su contribución al empleo y al desarrollo económico de Galicia.

La candidatura, presentada por el Colegio de Economistas de Pontevedra y aprobada por unanimidad, destaca la evolución de esta empresa familiar fundada en 1947 y presidida actualmente por Francisco Puga, que se ha consolidado como referente internacional en el desarrollo de aeroestructuras.

El grupo cuenta con tres plantas en el área metropolitana de Vigo, situadas en Peinador, el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares y Nigrán.

A estas instalaciones se suma una fábrica en Illescas (Toledo) y dos oficinas técnicas en las localidades alemanas de Hamburgo y Donauwörth. En conjunto, la compañía emplea a 232 personas.

Entrega del premio en Vigo

El galardón se entregará el próximo 10 de diciembre en la sede de Afundación de Vigo, durante un acto empresarial e institucional. Con este reconocimiento, Delta Vigo se incorpora a la lista de compañías premiadas en anteriores ediciones, entre ellas Stellantis, Gadisa, Lence y Grupo Coren.

El Premio Economía, impulsado por el Consello Galego de Economistas desde 2018, distingue a empresas y proyectos por su aportación a la economía gallega. La entidad está presidida actualmente por Lucy Amigo, decana del Colegio de Economistas de Pontevedra.