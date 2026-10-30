Siete empresarias de referencia se dan cita en Vigo y ponen en valor el liderazgo femenino

Vigo ha vuelto a dar cita a algunas de las empresarias de referencia nacional e internacional. El proyecto Raíces y Trayectorias, impulsado por la empresa viguesa Diesemm y la asociación Women in Retail (WiR), ha celebrado este viernes la última cita de su gira nacional de 2026 en la sede de Afundación en la ciudad olívica.

Según indica la organización, el encuentro registró un "lleno absoluto" congregando a profesionales y representantes del tejido empresarial, institucional y social de la ciudad. El evento, que regresó a su punto de origen donde se celebró la edición de 2025, estuvo conducido por la periodista Mónica Martínez.

Fiel a su estructura habitual, el acto contó con la intervención de siete directivas de compañías nacionales e internacionales, quienes dispusieron de diez minutos e impulsaron su relato mediante la proyección de cinco fotografías personales. De esta forma, tratan de crear referentes femeninos para las nuevas generaciones.

En esta edición participaron Beatriz Navarro, CMO de Renault España y presidenta de la AMKT; Isabel Zarza, CEO de Avolta para el Sur de Europa; Silvia Carbonell Lagunilla, fundadora y CEO de New Line Events; Ángela Scheidgen, Country Manager Iberia de New Balance; Belén Vázquez Rey, Global Head of Retail and Food Service de Iberconsa; Susana Sánchez, CEO de TOUS; y Rita Gutiérrez, CEO de Publicis Groupe.

Durante sus exposiciones, las ponentes abordaron vivencias concretas de sus carreras, exponiendo las decisiones estratégicas, las situaciones de incertidumbre y los aprendizajes que han guiado su paso por la alta dirección. Asimismo, analizaron cuestiones como la gestión de equipos en entornos competitivos, la resiliencia en momentos de cambio y la conciliación de la faceta personal con el desarrollo profesional.

Para rematar la cita, el CEO de Diessem, David Suárez, y la presidenta de WiR, Cristina Delgado, hicieron balance de la gira nacional de 2026. Suárez considera un "éxito" cerrarla en "nuestra ciudad" con "emoción en estado puro y referentes femeninos". Por su parte, Delgado ha resaltado que el balance "no puede ser más positivo".