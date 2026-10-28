Scientific Videogames y Salitre Joyas, ganan los XIX Premios AJE Vigo 2025

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La Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo pospone su entrega de premios en Tui por el accidente de Toledo

"Desde AJE Vigo nos sumamos a las condolencias y enviamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y a todos los afectados", ha escrito la entidad

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El acto de entrega de los Premios AJE Vigo, que iba a tener lugar este miércoles, a las 18:30 horas, en Tui, no se celebrará a consecuencia del accidente de tren de este miércoles en Toledo. La entidad ha querido tomar esta decisión "en señal de respeto y apoyo" ante lo que han calificado "de trágico suceso".

Accidente entre dos trenes en Urda.

"Desde AJE Vigo nos sumamos a las condolencias y enviamos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y a todos los afectados", ha escrito la asociación en un comunicado.

La entidad anunciará próximamente la nueva fecha de celebración del evento. Así lo ha precisado agradeciendo "la comprensión" ante esta decisión.