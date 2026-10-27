Patricia García, cofundadora de Femxa, recibirá el Premio Honorífico AJE Vigo 2026.

Patricia García, cofundadora y presidenta institucional del Grupo Femxa, recibirá el Premio Honorífico AJE Vigo 2026 en la gala que se celebrará este miércoles, 28 de octubre, en el edificio de los antiguos juzgados de Tui.

Con más de 25 años de trayectoria empresarial, García fue la primera mujer en presidir AJE Vigo, en 2009, y también estuvo al frente del Círculo de Empresarios de Galicia. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Joven Empresario de AJE Galicia (2008), el Premio Ejecutiva del Año (2019), el Premio Alumni UVigo (2023) y su inclusión entre las Top 100 Mujeres Líderes en España en 2025.

La presidenta de AJE Vigo, Águeda Ubeira, calificó el homenaje como «más que merecido» y destacó su papel al frente de Femxa, compañía especializada en formación para el empleo que cuenta con más de 1.000 cursos en 25 sectores profesionales. La empresa ha ampliado recientemente su actividad con XFP, su nueva marca de Formación Profesional oficial.

Premios AJE Vigo 2026

La gala comenzará a las 18.30 horas y reunirá a 18 emprendedores que optan a los premios Iniciativa Emprendedora y Joven Empresario/a, así como a los accésits de Responsabilidad Social Empresarial e Innovación.

En la categoría de Iniciativa Emprendedora compiten 15 candidaturas, entre ellas Tinta Vella, Auria HR, Matos Studio, Sayhellou, Ludoteca Fuxo, Disomnia Studio, MOGA Centro Óptico, Efímera Candles, O Paliqueiro, Datástico y Enxebre Nortia.

Por su parte, al Premio Joven Empresario/a optan Borja Rodríguez Fontán, de Xoaniña Centro de Día para Maiores; Ángel Pidal Ramírez, de Grupo Nortempo; y Vanessa Cid Gutiérrez, de Vanessa Cid Marketing & IA.