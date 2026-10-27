Carga de plataformas de acero construidas en Astilleros San Enrique de Vigo, del grupo Marina Meridional, para Dragados Offshore. ASTILLEROS SAN ENRIQUE

Astilleros San Enrique impulsa su actividad en Vigo con un nuevo envío de 391 toneladas de acero

Astilleros San Enrique, la antigua Vulcano de Vigo, continúa avanzando en su actividad industrial con una nueva entrega de estructuras metálicas para el proyecto BalWin2 de Dragados Offshore. El astillero, perteneciente al Grupo Marina Meridional, ha completado la carga de 391 toneladas de acero fabricadas en sus instalaciones de Teis, una operación que coincide con el crecimiento de su plantilla.

La entrega, realizada la pasada semana, incluye bloques y estructuras tubulares de elevada complejidad técnica. Entre las piezas destacan dos plataformas de unos 40 metros de largo y 8 de ancho que, una vez ensambladas, formarán una estructura de aproximadamente 80 metros de longitud. También se han embarcado bloques de 21 metros de largo y 80 toneladas de peso cada uno.

Esta segunda operación se suma a la efectuada el pasado mes de junio, con lo que el astillero vigués ya ha suministrado 595 toneladas de acero de las 1.800 contempladas en el contrato con Dragados Offshore.

300 empleos directos

El avance del proyecto también se refleja en el empleo. Según ha informado la empresa, Astilleros San Enrique ha superado los 220 trabajadores directos y los 600 indirectos vinculados a su actividad.

La compañía prevé mantener esta evolución y alcanzar los 300 empleos directos durante las próximas fases de fabricación y carga, programadas hasta enero de 2027.

Desde el astillero destacan que la experiencia de su plantilla y las instalaciones disponibles han permitido afrontar las exigencias técnicas del contrato. Asimismo, consideran que esta colaboración con Dragados Offshore refuerza su posicionamiento en el sector de la construcción de estructuras para instalaciones energéticas marinas.