Empleados de Coca-Cola comparten una jornada de voluntariado en la Asociación Juan XXIII de Cangas: Convivencia y aprendizaje

Un total de 13 empleados de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) de la delegación de Vigo-Pontevedra han compartido una jornada con los usuarios -unos 30, en total- de la Asociación Juan XXIII de Cangas do Morrazo. La iniciativa se enmarcó en la tercera edición de la Semana del Voluntariado, organizada por la popular marca de refrescos, y tuvo como objetivo poner un grano de arena a la inclusión mediante las experiencias compartidas.

La actividad permitió a los participantes conocer de cerca el trabajo que realiza la asociación y sus usuarios, personas con discapacidad intelectual. También sumarse a algunas de sus actividades habituales.

Así, durante la mañana, los voluntarios colaboraron en el taller de carpintería de la entidad y participaron, junto a las personas usuarias, en una sesión de actividad corporal inclusiva, fomentando la cooperación, la participación y el intercambio de experiencias, tal y como explicaron desde la organización.

Más allá de las propias actividades, el encuentro ofreció una oportunidad para compartir conocimientos, romper barreras y poner en valor las capacidades de las personas con discapacidad intelectual.

Jornada de voluntariado de Coca-Cola en el Juan XXIII de Cangas. Cedida

La jornada concluyó con un picoteo elaborado por los propios usuarios de la asociación, que sirvió como punto de encuentro y convivencia entre todos los participantes.

La tercera edición de la Semana del Voluntariado de Coca-Cola, celebrada del 13 al 23 de octubre, ha fomentado la participación de los empleados que la compañía tiene en Galicia en actividades de conservación ambiental, acompañamiento a personas mayores e inclusión de personas con discapacidad, en colaboración con entidades sociales del territorio.

La Semana del Voluntariado se integra en “La Magia de Coca-Cola”, el programa de voluntariado corporativo de CCEP que permite a sus empleados dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a proyectos sociales y medioambientales, contribuyendo de forma directa al bienestar de las comunidades en las que viven y trabajan.

Según fuentes de la compañía, solo en 2025, los empleados de Coca-Cola Europacific Partners dedicaron más de 7.200 horas a acciones de voluntariado, una cifra que supera las 46.000 horas acumuladas desde 2019 y que "refleja la implicación sostenida de sus equipos con las comunidades locales". Coca-Cola refuerza así su vinculación con Galicia y su apuesta por un voluntariado "que sitúa a las personas en el centro y convierte el compromiso social en experiencias compartidas".