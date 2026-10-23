Empleados de Coca-Cola comparten una jornada de voluntariado en la Asociación Juan XXIII de Cangas: Convivencia y aprendizaje
Se trata de una iniciativa enmarcada en la III Semana del Voluntariado que organiza la popular marca de refrescos
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Un total de 13 empleados de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) de la delegación de Vigo-Pontevedra han compartido una jornada con los usuarios -unos 30, en total- de la Asociación Juan XXIII de Cangas do Morrazo. La iniciativa se enmarcó en la tercera edición de la Semana del Voluntariado, organizada por la popular marca de refrescos, y tuvo como objetivo poner un grano de arena a la inclusión mediante las experiencias compartidas.
La actividad permitió a los participantes conocer de cerca el trabajo que realiza la asociación y sus usuarios, personas con discapacidad intelectual. También sumarse a algunas de sus actividades habituales.
Así, durante la mañana, los voluntarios colaboraron en el taller de carpintería de la entidad y participaron, junto a las personas usuarias, en una sesión de actividad corporal inclusiva, fomentando la cooperación, la participación y el intercambio de experiencias, tal y como explicaron desde la organización.
Más allá de las propias actividades, el encuentro ofreció una oportunidad para compartir conocimientos, romper barreras y poner en valor las capacidades de las personas con discapacidad intelectual.
La jornada concluyó con un picoteo elaborado por los propios usuarios de la asociación, que sirvió como punto de encuentro y convivencia entre todos los participantes.
La tercera edición de la Semana del Voluntariado de Coca-Cola, celebrada del 13 al 23 de octubre, ha fomentado la participación de los empleados que la compañía tiene en Galicia en actividades de conservación ambiental, acompañamiento a personas mayores e inclusión de personas con discapacidad, en colaboración con entidades sociales del territorio.
La Semana del Voluntariado se integra en “La Magia de Coca-Cola”, el programa de voluntariado corporativo de CCEP que permite a sus empleados dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a proyectos sociales y medioambientales, contribuyendo de forma directa al bienestar de las comunidades en las que viven y trabajan.
Según fuentes de la compañía, solo en 2025, los empleados de Coca-Cola Europacific Partners dedicaron más de 7.200 horas a acciones de voluntariado, una cifra que supera las 46.000 horas acumuladas desde 2019 y que "refleja la implicación sostenida de sus equipos con las comunidades locales". Coca-Cola refuerza así su vinculación con Galicia y su apuesta por un voluntariado "que sitúa a las personas en el centro y convierte el compromiso social en experiencias compartidas".