El Círculo de Empresarios de Galicia celebra su XXXIII aniversario

Entrega de la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia a Javier Moll, a 14 de noviembre de 2025, en Vigo Círculo de Empresarios de Galicia

El Círculo de Empresarios de Galicia ha celebrado este viernes su XXXIII aniversario con un acto institucional que contó con la presencia de importantes autoridades como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Durante el evento, se entregó la Medalla de Oro del Círculo al presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll de Miguel.

La presidenta del Círculo, María Borrás, ha abierto la ceremonia con un discurso en el que ha reivindicado la necesidad de fortalecer tanto las instituciones como el periodismo responsable. "Vivimos en un tiempo de aceleración y ruido; cualquiera puede publicar, pero no cualquiera puede informar", ha afirmado frente a autoridades y empresarios ubicados en el Salón de Actos de la sede del Círculo en García Barbón.

"Los medios que siguen siendo relevantes no son los que hacen más ruido, sino los que aportan criterio", ha añadido Borrás, que ha señalado que la Medalla de Oro reconoce el compromiso de Javier Moll con el periodismo de proximidad, "una labor que fortalece el territorio y la conversación pública".

Caballero y Rueda en la misma sala

El evento del Círculo ha destacado por la amplia presencia institucional. La organización empresarial defiende que se ha vuelto a situar como uno de los espacios de "referencia" en la vida pública de la comunidad. Considera que es la "constatación de que el Círculo mantiene su papel como punto de encuentro donde las ideas se contrastan con serenidad y rigor".

Entre las autoridades que han participado en el evento han destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Así, las miradas también estaban puestas en el presidente autonómico y el regidor olívico, que han compartido espacio y saludo en un día donde ambas administraciones se han cruzado reproches.