Castiñeiro, una aldea de San Xoán de Río (Ourense) que permaneció diez años cerrada y sin habitantes, es hoy la cuna de una de las 101 startups tecnológicas reconocidas en España. Desde este pequeño núcleo rural, Aldealista desarrolla un proyecto de innovación tecnológica y social con el objetivo de contribuir a transformar el futuro de los pueblos.

La actividad de la empresa se centra en conectar los recursos disponibles en los municipios rurales con las personas interesadas en establecerse en ellos. Para ello, su modelo combina herramientas tecnológicas e inteligencia territorial con el objetivo de identificar necesidades y oportunidades relacionadas con la vivienda, el empleo y el desarrollo de nuevos proyectos.

Aldealista ha sido seleccionada entre las 101 startups reconocidas en los TOP 101 Spain Up Nation, una iniciativa que distingue proyectos de emprendimiento e innovación de toda España. La gala de entrega de los reconocimientos se ha celebrado en La Rioja y ha contado con la presencia del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, representantes del ecosistema emprendedor nacional y del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Desde su creación en 2023, Aldealista ha recibido varios reconocimientos por su proyecto de innovación tecnológica y social. Entre ellos figuran los premios MadBlue, en Madrid; la Impact Social Cup y Que Vivan los Pueblos. La empresa también asegura haber despertado interés fuera de España, especialmente en China, donde su modelo ha suscitado consultas por su aplicación a los problemas demográficos y territoriales. Este interés podría abrir nuevas vías de expansión internacional para la iniciativa ourensana.

Además, otras cuatro empresas gallegas figuran entre las 101 seleccionadas: Binarial, Neutron Insights, Sortcell Analytica y Lyra.

Una startup tecnológica

"Hace unos años, Castiñeiro era una aldea cerrada, sin habitantes y con las luces apagadas. Hoy, desde esa misma aldea, hemos creado una startup reconocida entre las 101 de España. Y lo más emocionante es comprobar que una idea nacida en un pequeño pueblo de Ourense puede recibir premios en Madrid y despertar interés incluso al otro lado del mundo", ha señalado el fundador de Aldealista, Juan Carlos Pérez.

En esta línea, el fundador de Aldealista ha defendido que el emprendimiento y la innovación no deben limitarse a las grandes ciudades. "España tiene más de 8.000 municipios y el talento está repartido por todo el territorio. El verdadero desafío es conseguir que las oportunidades también lo estén. No podemos hablar de un país innovador si dejamos fuera una parte de su territorio. El talento no tiene código postal", ha afirmado Pérez.

La empresa plantea así el medio rural como un espacio en el que también pueden desarrollarse iniciativas tecnológicas y empresariales, frente a la concentración de actividad económica y oportunidades en los principales núcleos urbanos.