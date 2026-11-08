Andrea y Sindo, el matrimonio que vende los primeros geles y desodorantes que acaban con el mal olor del sudor

"Sudar es natural, es vivir intensamente". Esta es la premisa de Nu e Cru, una firma gallega que desarrolla desodorantes y geles de ducha con activos de origen botánico para combatir las bacterias responsables del mal olor corporal. La marca está dirigida especialmente a quienes sienten que ya han probado todo tipo de productos sin encontrar una solución a su problema.

Detrás del proyecto están Andrea y Sindo, un matrimonio que regenta una farmacia en Redondela. Después de años atendiendo consultas de clientes preocupados por el sudor y el mal olor corporal, decidieron desarrollar sus propias fórmulas. "El proyecto nace de un fracaso terapéutico de bastantes de nuestros pacientes en la farmacia, personas que han probado de todo y no les funciona", explica Andrea.

El nombre de la marca responde a su filosofía de trabajar con formulaciones sencillas y aprovechar las propiedades de sus ingredientes. Andrea, natural de Venezuela y apasionada de la farmacia, encontró parte de esa inspiración en un viaje por la selva amazónica, donde pudo conocer de cerca la biodiversidad del entorno y las comunidades indígenas. Aquella experiencia le permitió comprender la riqueza de la naturaleza y la importancia de protegerla. Posteriormente, su formación le llevó a profundizar en el papel de la química como herramienta para comprender los ecosistemas y desarrollar nuevas soluciones.

"Nuestros activos desodorizantes inhiben las bacterias que causan el mal olor sin alterar el funcionamiento normal de la piel. También absorben la humedad, refrescan y ayudan a mantener la hidratación y el buen estado de la barrera cutánea. Unimos lo excepcional de la química y la perfección de la botánica", resume Andrea.

La formulación es uno de los aspectos en los que Andrea y Sindo ponen el foco. Entre los ingredientes que emplean figuran las sales de magnesio del mar Muerto, utilizadas por sus propiedades desodorizantes; los hidrolatos de limón, por sus características aromáticas, y el arrurruz, un ingrediente de origen vegetal con capacidad absorbente.

La marca apuesta por formulaciones sin aluminio y por combinar diferentes activos para abordar el mal olor corporal sin buscar eliminar la sudoración natural. Una propuesta que nació de la experiencia diaria en una farmacia de Redondela y que ha ido ampliando su presencia fuera de Galicia.

Sudar es natural

Uno de los principales objetivos de Nu e Cru es cambiar la percepción que existe sobre la sudoración. Andrea recuerda que sudar es un proceso natural y necesario para el organismo, y que el sudor, por sí mismo, no es el responsable del mal olor. Este aparece, principalmente, cuando las bacterias presentes en la piel descomponen determinadas sustancias del sudor.

Por eso, desde la marca defienden un enfoque que va más allá de enmascarar el olor. "El sudor no huele. Son las bacterias las responsables de ese mal olor, porque se comen ese sudor, se comen esos ácidos grasos, los metabolizan y es cuando tenemos ese mal olor", explica.

Además de recomendar sus productos, Andrea insiste en la importancia de prestar atención a otros aspectos de la rutina diaria, como la alimentación, el descanso y el estrés, que pueden influir en el bienestar general y en los cambios que experimenta el organismo.

La preocupación por el olor corporal también tiene una dimensión emocional, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Por ello, la marca cuenta con una línea infantil para niños a partir de los seis años, una etapa en la que pueden comenzar a producirse cambios hormonales que afectan al olor corporal. "Sus amigos les hacen comentarios y se sienten mal", señala Andrea.

Desodorante o antitranspirante

Otra de las cuestiones que Andrea aborda habitualmente en la farmacia es la diferencia entre un desodorante y un antitranspirante. Aunque ambos productos se relacionan con el control del sudor, no cumplen la misma función: los desodorantes ayudan a combatir el mal olor, mientras que los antitranspirantes reducen la cantidad de sudor que llega a la superficie de la piel.

Por eso, la elección depende de las necesidades de cada persona. "La primera duda que planteamos es: ¿qué necesitas, un antitranspirante o un desodorante? ¿Por qué vienes, por olor o por mojar la camiseta?", explica Andrea. La farmacéutica advierte de que algunos antitranspirantes pueden provocar sequedad o irritación y recomienda utilizarlos siguiendo las indicaciones del producto y el consejo de un profesional sanitario.

Asimismo, señala que, cuando el mal olor persiste, conviene valorar si existen otros factores que puedan estar influyendo, como los cambios hormonales. En lugar de normalizar las molestias, considera importante identificar su posible origen y buscar la orientación adecuada.

Para adultos y niños

Nu e Cru cuenta con dos productos principales para adultos. El primero es NC Natural Mineral Control, un desodorante en crema formulado sin aluminio y dirigido a personas con sudoración moderada, incluidas aquellas con piel sensible. El segundo es NC Gel Desodorante de Ducha, un gel para la higiene diaria que combina ingredientes destinados a ayudar a controlar el olor corporal con una función hidratante.

La marca también dispone de una línea infantil. NC Kids Mineral Control es un desodorante en crema para niños a partir de seis años, sin aluminio ni alcohol, pensado para ayudar a controlar la humedad y el olor corporal respetando la piel. La gama se completa con NC Kids Desodorante de Ducha, un gel para la higiene diaria de los más pequeños.

Actualmente, los productos de Nu e Cru se comercializan en cerca de 70 farmacias de toda España, unas 35 de ellas en Galicia, con una presencia destacada en Vigo y su área de influencia.