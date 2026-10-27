Abre en el barrio vigués de Bouzas un nuevo centro de entrenamiento: se ubicará en Paulino Freire
Propone entrenamientos con método propio en grupos reducidos o personalizados
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Bouzas sumará un nuevo proyecto empresarial de ámbito deportivo. Se trata de "2R", un centro de entrenamiento y de alto rendimiento que empleará un método deportivo propio y que buscará grupos reducidos o, incluso, una atención personalizada.
Las obras se están ultimando en el número 11 de Paulino Freire y, tal y como explican sus promotores a través de su perfil de Instagram, el objetivo es "crear una comunidad que "entrene, se rete y crezca junta". También que los usuarios "superen sus propios límites".
Todavía no hay fecha oficial para esta nueva apertura en la urbe olívica, pero parece que las obras están próximas a finalizar. Así, este barrio vigués ampliará su oferta deportiva en las próximas semanas.