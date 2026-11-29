Opera Prima, casi 25 años de música en Vigo: "Empezamos con muy poco presupuesto y con mucha ilusión"

No hay dos clarinetes de madera iguales, como tampoco hay dos músicos que tengan exactamente las mismas necesidades. Encontrar el instrumento adecuado requiere tiempo, conocimiento y, en muchas ocasiones, probar varios antes de tomar una decisión.

Esta es, precisamente, una de las razones de ser de Opera Prima, una tienda de instrumentos musicales de Vigo situada en el número 40 de Manuel de Castro que el próximo año cumplirá un cuarto de siglo de trayectoria.

Al frente del establecimiento está Xoaquín Lence, copropietario con su hermana, que ha conseguido consolidar un negocio especializado en instrumentos de viento y música clásica en un sector que ha visto cómo buena parte de sus establecimientos físicos han ido desapareciendo.

"Cuando abrimos éramos ocho tiendas de música en Vigo, me parece, y ahora quedamos tres. De las tres que hay, una solo abre por las tardes. La cosa está difícil", reconoce.

La historia de Opera Prima comienza en 2002, cuando Lence decidió dar un giro a su vida profesional. Por aquel entonces trabajaba en una fábrica y compaginaba su empleo con sus estudios en el conservatorio.

"Quise mirar otras alternativas, algo que tuviera más que ver con lo que me gustaba, que era la música", recuerda.

Valoró diferentes posibilidades, desde abrir un taller de reparación de instrumentos hasta poner en marcha una agencia de representación o una editorial. Finalmente, se decantó por el comercio y abrió su primera tienda en las inmediaciones del conservatorio vigués.

"Empezamos con muy poco presupuesto y con mucha ilusión. Con el tiempo consolidamos una clientela fija que nos contacta habitualmente, además de seguir buscando nuevos clientes", explica.

Una mudanza en plena pandemia

En 2020, los propietarios de Opera Prima decidieron trasladar el negocio a su actual local. Sin embargo, lo que debía ser el comienzo de una nueva etapa empresarial coincidió con uno de los momentos más complicados para el pequeño comercio.

"Nos cogió justo la pandemia al empezar la obra de este local. A los tres días, el Gobierno nos mandó a todos para casa. Imagínate: de repente la facturación cae a cero. Hubo que hacer mucha ingeniería y matemáticas para poder aguantar", rememora Lence.

Tuvieron que recurrir a préstamos, redujeron los gastos al mínimo y renunciaron durante meses a percibir ingresos del negocio para garantizar su continuidad.

Opera Prima. Treintayseis

"Los empleados cobraron todo puntualmente, pero los dos socios estuvimos muchos meses sin ver un euro", explica. La paciencia y la convicción de que la actividad acabaría recuperándose fueron fundamentales para superar aquella etapa.

El cambio de ubicación también les permitió llegar a un público diferente. Si durante sus primeros años la clientela estaba fundamentalmente vinculada al conservatorio y a las bandas de música, el nuevo establecimiento les permitió incrementar las ventas de guitarras, amplificadores y otros instrumentos.

Eso sí, al estar a pocos metros del estadio de Balaídos, reconoce que los días que juega el Celta, por las tardes no entra nadie en la tienda; es como si la música se acomodase en un paréntesis mientras el fútbol ocupa toda esa zona.

Probar aquí y comprar online

Opera Prima. Treintayseis

Aunque Opera Prima dispone de su propia tienda online, a través de la que recibe pedidos diariamente, sus propietarios observan con preocupación el creciente peso de las grandes plataformas internacionales en el sector.

"En Vigo se aguanta bastante, pero en ciudades de menos de veinte mil habitantes no queda casi ninguna tienda tradicional abierta porque la gente pide todo por internet. Competir es muy complicado", señala.

Uno de los problemas a los que se enfrenta el establecimiento es el de aquellos clientes que recurren al comercio físico para conocer y probar un producto que posteriormente adquieren a través de internet.

Sucede especialmente con las guitarras, los pianos y los teclados, instrumentos sobre los que los compradores suelen tener numerosas dudas antes de decidirse.

"Viene gente a verlos, a probarlos, a hacer consultas para que les resuelvan dudas y les expliquen el funcionamiento. Después, algunos ni se acuerdan de pedir precio y se van directamente; otros piden precio pero ya ves que salen por la puerta abriendo la página de Amazon", lamenta.

Incluso se encuentran con compradores que, tras adquirir un piano por internet, acuden al establecimiento para solicitar su montaje o resolver problemas técnicos.

Opera Prima cuenta con dos técnicos en plantilla y ofrece un descuento del 50% en las tarifas de servicio técnico para los productos adquiridos en la propia tienda. Quienes hayan comprado sus instrumentos en otros establecimientos o plataformas también pueden contratar estos servicios, aunque abonando la tarifa íntegra.

El valor de saber de música

Opera Prima. Treintayseis

Los clarinetes, las flautas, los trombones y las trompetas son los instrumentos que más vende Opera Prima. Su especialización en viento ha convertido al establecimiento vigués en un punto de referencia para músicos de diferentes lugares de Galicia y del norte de España.

Buena parte del trabajo de Lence se desarrolla, de hecho, fuera de la tienda. Visita habitualmente conservatorios y bandas de música de Pontevedra, Santiago, Ferrol o A Coruña, y cuenta con clientes en Asturias, Cantabria y Castilla y León.

"Quien quiere comprar un clarinete busca asesoramiento y necesita probar entre cuatro o cinco unidades porque son de madera y no hay dos iguales. Para eso hay que disponer de stock y conocer bien el producto", explica.

Esta especialización exige una importante inversión económica. Los principales fabricantes ofrecen distintos modelos y configuraciones de un mismo instrumento, por lo que disponer de una variedad suficiente para satisfacer las necesidades de los músicos supone mantener un amplio inventario.

Además, cuando reciben instrumentos procedentes de fabricantes extranjeros, los técnicos del establecimiento los revisan y ajustan antes de ponerlos a disposición de los clientes.

En muchas ocasiones, son los propios profesores de música quienes prueban y seleccionan el instrumento más adecuado para sus alumnos. Un proceso en el que el conocimiento del producto y el trato personalizado marcan la diferencia frente a una compra por internet.

Una vida entre instrumentos

Opera Prima. Treintayseis

La vinculación de Xoaquín Lence con la música va mucho más allá de su actividad empresarial. Tubista y miembro de la Banda de Música de San Miguel de Oia, lleva ligado a esta agrupación desde 1981, cuando comenzó su formación en la escuela. Una afición que también ha transmitido a su familia.

Las bandas de música y las rondallas forman parte, a su juicio, de una tradición especialmente arraigada en Galicia y que continúa pasando de generación en generación.

"Es algo tradicional. Las bandas de música en Galicia más antiguas van a cumplir doscientos años, y las rondallas también tienen mucha historia", apunta.