O Porriño celebra el Black Friday con dos días de descuentos y el sorteo de 400 euros

El comercio local de O Porriño se suma un año más al Black Friday con una campaña de descuentos y premios que se desarrollará durante las jornadas comerciales del viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.

La iniciativa está impulsada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de O Porriño (ACIPOR) y el Centro Comercial Aberto MOREA, con la colaboración del Concello y de la Xunta de Galicia, a través de la marca Comercio Galego.

Además de las promociones especiales que ofrecerá cada establecimiento, la campaña incluye el sorteo de cuatro tarjetas regalo de 100 euros cada una, con el objetivo de incentivar las compras en el comercio de proximidad.

"En O Porriño siempre compensa comprar en el comercio local, pero este Black Friday, todavía más", señaló el alcalde, Alejandro Lorenzo, durante la presentación de la iniciativa.

"Nuestros comercios son el motor que da vida a nuestras calles, que genera empleo y que nos ofrece cada día un trato cercano y de calidad que no encontramos en ningún otro lugar", añadió.

Cómo participar en el sorteo

Para optar a uno de los cuatro premios, los clientes deberán realizar compras o contratar servicios por un importe superior a 10 euros y conseguir tres sellos de establecimientos diferentes adheridos a la campaña en su tarjeta de participación.

Los negocios participantes estarán identificados con carteles y globos con la imagen de la iniciativa.

El sorteo se celebrará el miércoles 2 de diciembre, a las 20:30 horas, en la sede de ACIPOR, situada en la Praza do Concello. Los ganadores podrán canjear sus vales exclusivamente en los establecimientos adheridos a esta edición del Black Friday.