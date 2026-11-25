La resistencia al Black Friday nace en Vigo: "Es una fortuna que sigamos todos en el barrio"

Un corte de pelo, un pack de hamburguesas o un par de kilos de fruta por comprar unas zapatillas. Esta es la particular alternativa al Black Friday que propone un grupo de comerciantes del barrio vigués de Coia, que ha decidido unir fuerzas frente a una de las campañas comerciales más importantes del año y reivindicar el valor de los negocios de proximidad.

Bajo el lema "Menos Black y más Barrio", la tienda de deportes Fuikaomar impulsa la segunda edición de 'La Ruleta del Barrio', una iniciativa que sustituye los grandes descuentos por regalos de otros establecimientos del entorno. Una propuesta que, además, ha conseguido traspasar las fronteras de Vigo y llegar a la televisión nacional de la mano de Noticias Cuatro.

Detrás de esta campaña está Iván, propietario de Fuikaomar, un establecimiento con más de 20 años de trayectoria que ha decidido desmarcarse de una tendencia comercial que considera cada vez más perjudicial para los pequeños negocios.

La fortuna de seguir abiertos

El objetivo inicial de esta segunda edición era incorporar a nuevos establecimientos a la iniciativa. Sin embargo, aunque no lo han conseguido, sus promotores han encontrado otro motivo para celebrar: todos los comercios que participaron el año pasado siguen abiertos.

"Después, reflexionando un poco, me he dado cuenta de que realmente somos unos afortunados de que todos los comercios vecinos sigan abiertos", explica Iván a Treintayseis.

Una peluquería, una carnicería, una panadería, una frutería, una tienda de golosinas y una cafetería acompañan a Fuikaomar en esta particular aventura comercial. Todos ellos se encuentran en el entorno de la calle Fotógrafo Luis Ksado, a una distancia máxima de apenas 50 metros de la tienda promotora.

La mecánica es sencilla: aquellos clientes que realicen una compra igual o superior a 50 euros en Fuikaomar podrán girar una ruleta y conseguir premios de los establecimientos colaboradores.

"Al final, la idea es que quede todo en el barrio y que la gente también conozca otros negocios", señala el comerciante.

De Black Friday a Black Month

Iván reconoce que no siempre ha sido contrario al Black Friday. De hecho, durante los primeros años de implantación de esta campaña en España, su establecimiento participaba activamente en ella y obtenía buenos resultados.

"Yo estoy a favor de las promociones. Llevo más de 20 años con mi tienda y, en su momento, en los primeros Black Fridays, cuando era algo un poco raro y sonaba un poco americano, sí que participamos", recuerda.

El problema, a su juicio, ha sido la evolución de una jornada de descuentos puntuales hacia varias semanas de promociones agresivas, impulsadas especialmente por las grandes cadenas y franquicias.

"Ahora es Black Week, Black Month", lamenta. Una circunstancia que, además, coincide con las semanas previas a la Navidad, uno de los períodos de mayor actividad para muchos pequeños comercios.

"Es como hacerte el harakiri: es decir, me estoy cargando las ventas que realmente voy a recibir en pleno periodo navideño, que es el momento más fuerte para nosotros", sostiene.

Fue precisamente esta reflexión la que llevó al establecimiento a abandonar el Black Friday y buscar otras fórmulas para incentivar las compras sin entrar en una guerra de precios.

Un comercio con nombre propio

El propietario de Fuikaomar también alerta sobre la pérdida de actividad comercial en los barrios vigueses y la creciente concentración de la oferta en determinadas zonas de la ciudad.

"Veo que As Travesas, que siempre fue un nudo comercial muy grande, con muchísimo tránsito de gente, ahora está muy desolada. Lo mismo pasa con barrios como Teis", apunta.

A ello suma la progresiva homogeneización de las principales calles comerciales, en las que cada vez resulta más difícil encontrar establecimientos independientes frente a las grandes marcas presentes en prácticamente todas las ciudades.

Frente a esta realidad, Iván reivindica el componente humano de las tiendas de toda la vida, espacios en los que comprar también supone conversar, compartir experiencias y establecer vínculos con los vecinos.

"Ahora que todo está accesible con un solo clic, cuando vas a una tienda de barrio, te ponen nombres y apellidos", reflexiona.

Una iniciativa exportable

Durante la primera edición de 'La Ruleta del Barrio', que se prolongó durante aproximadamente diez días, se repartieron entre 60 y 70 bonos regalo, según estima su promotor. Este año, las primeras sensaciones son positivas, especialmente tras la repercusión mediática que ha tenido la campaña.

La iniciativa arrancó el pasado lunes y apenas un día después ya había aparecido en la televisión nacional. Desde entonces, numerosos vecinos se han acercado al establecimiento para interesarse por su funcionamiento o, simplemente, felicitar a sus responsables.

Iván, además, estaría encantado de que la propuesta se replicase en otros puntos de la ciudad. "Nosotros estaríamos encantadísimos de donar nuestra promoción para que se hiciera en otras zonas de Vigo", asegura.

Mientras las grandes cadenas compiten por ofrecer los descuentos más llamativos, estos establecimientos de Coia tienen una aspiración mucho más sencilla: que, cuando llegue el próximo Black Friday, todos puedan seguir levantando sus persianas.