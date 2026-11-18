La viguesa Susana Rodríguez Gacio, imagen de una campaña por el relevo generacional en el comercio local. Cedida

La viguesa Susana Rodríguez Gacio, imagen de una campaña por el relevo generacional en el comercio local

La Federación de Comercio de Pontevedra ha presentado este miércoles en Vigo una nueva campaña de apoyo al comercio local, protagonizada por la campeona paralímpica Susana Rodríguez Gacio y centrada en la importancia del relevo generacional para garantizar la continuidad de los negocios.

Bajo el lema "A remuda tamén é unha vitoria. O comercio local sábeo ben", la iniciativa establece un paralelismo entre el esfuerzo que requiere el deporte de élite y el trabajo diario de los comerciantes.

Durante la presentación, celebrada en la sede viguesa de la Diputación de Pontevedra, el presidente de la Federación, Iván Iglesias, advirtió de las consecuencias del cierre de negocios por falta de sucesores. "Cuando cierra un comercio por falta de relevo, no perdemos solo una actividad económica. Perdemos experiencia, proximidad, identidad y una parte de la vida de nuestros barrios y pueblos", señaló.

Por su parte, Rodríguez Gacio, que siguió los pasos de su padre en la medicina, compartió su experiencia personal para destacar los valores de compromiso, vocación y responsabilidad que se transmiten entre generaciones.

La campaña también busca visibilizar el trabajo que hay detrás de cada establecimiento, desde la gestión de proveedores y los gastos hasta la adaptación a las nuevas tecnologías. En este sentido, Iglesias reclamó medidas que faciliten la modernización, la formación y la continuidad de los negocios familiares.

El acto incluyó una mesa redonda en la que participaron, además de Rodríguez Gacio e Iglesias, el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, y los comerciantes Aída Salgado y Héctor Díaz. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, clausuró el encuentro.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y ABANCA.