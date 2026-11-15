'Ventanas con Arte', el proyecto que llena de color los escaparates de Vigo. @ventanasconarte

'Ventanas con Arte', el proyecto que llena de color los escaparates de Vigo: "Tengo noviembre casi lleno"

Con la Navidad recién llegada a Vigo, la ciudad sigue el rastro de las luces para ponerse "a tono" con la decoración de sus calles. Así, los comercios no se quedan atrás y también se preparan para lucir sus mejores galas.

Entre quienes contribuyen a dar color a los escaparates está Gabriela Montiel, más conocida como Gabi, una venezolana que ha convertido su creatividad en una nueva oportunidad profesional a través de su proyecto 'Ventanas con Arte'.

Llegó a España en 2015 y lleva alrededor de ocho años viviendo en Vigo. Aunque no tiene formación artística, siempre ha sentido una especial atracción por la decoración y el dibujo, una habilidad que comenzó a desarrollar de manera espontánea en los establecimientos en los que trabajaba.

"Siempre había sucedido que en los lugares donde había trabajado, sobre todo aquí en España, llegaba el típico diciembre o Halloween", recuerda. Esas fechas que invitaban a darle un toque diferente a los locales le servían de excusa para ofrecerse a dejar volar su creatividad: "No pasa nada, yo les decoro los cristales; déjenmelo a mí".

Aquello era un ofrecimiento sin esperar nada a cambio, simplemente por el placer de transformar los escaparates. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que aquella afición podía convertirse en algo más. "Tener en cuenta que hay más personas que lo quieren, personas que quizá no se atreven y gente que empieza a verlo realmente como un arte, es bastante importante y llena de mucha ilusión", reconoce a Treintayseis.

Tintico en origen

Uno de los establecimientos que ha marcado el inicio de esta nueva etapa profesional ha sido Tintico, donde Gabi trabajó durante aproximadamente cuatro años, cuando el negocio únicamente estaba presente en Navia.

Durante aquella etapa ya se encargaba de decorar los cristales por Navidad, por lo que sus responsables conocían de primera mano su trabajo. Cuando dejó el establecimiento, su propietario, David, volvió a contactar con ella para proponerle participar en un nuevo proyecto, TintiGo, el formato de take away y cafés de especialidad situado frente al parque de Castrelos.

"Me dijo: 'Gabi, estoy empezando con este proyecto nuevo, no sé si de repente te gustaría participar'", relata. Esta vez, sin embargo, la propuesta tenía un enfoque profesional. "Sabían perfectamente cómo trabajo, dándome las puertas abiertas para dibujar. No me costó mucho que aceptaran la propuesta", explica.

Desde entonces, sus diseños también han llegado a negocios como Caracas Bakery y The Daily Brew, que figuran entre sus trabajos más recientes.

La acogida está siendo especialmente positiva en estas semanas previas a la Navidad. "Tengo noviembre casi a tope y las primeras semanas de diciembre también con bastante trabajo", celebra.

Los encargos llegan tanto de su propia iniciativa, al ofrecer sus servicios a los comercios, como de empresarios que descubren sus creaciones y se ponen en contacto con ella para solicitar presupuestos e ideas.

Navidad y más

Aunque la campaña navideña está concentrando buena parte de sus encargos, Gabi quiere demostrar que la decoración de cristales tiene posibilidades durante todo el año y puede ser una apuesta perenne.

"Ahora mismo tengo un local que busca temas publicitarios y de marketing más que navideños", explica, convencida de que este tipo de trabajos también pueden servir para promocionar productos, anunciar servicios o dar una nueva imagen a un establecimiento.

Sus diseños pueden ser temporales o permanentes, adaptándose a las necesidades de cada cliente. "Sirve para un photocall, una inauguración, un baby shower o lo que quieras. Cristales hay en todos lados, lo cual es un punto a favor", señala entre risas.

Y todo ello sin haber pasado por una escuela de arte. "Me gustaría decir que es algo innato porque no lo he estudiado, pero se me ha dado bastante bien", reconoce. Se define como una persona perfeccionista, que busca dar siempre lo mejor de sí misma, y admite que su imaginación está constantemente trabajando.

"Puedo estar sentada en cualquier sitio pensando en hacer un diseño o en agregarle otro tipo de enfoque a cualquier local", asegura.

Escuchar y entender al cliente

Más allá de su habilidad con el dibujo, Gabi considera que una de las claves de 'Ventanas con Arte' es saber interpretar la personalidad de cada negocio.

"Escuchar al cliente, entender realmente lo que quiere y cómo desea representar su negocio para que se vea proyectado. Eso es lo que puede hacer que Ventanas con Arte llegue más lejos", explica.

Por ahora, su principal escaparate es precisamente Instagram, donde comparte sus trabajos y trata de dar a conocer su propuesta. A través de su cuenta, @ventanasconarte, los interesados pueden contactar con ella para solicitar información o plantearle nuevas ideas.

Su objetivo va más allá de aprovechar el tirón de la Navidad viguesa. Sueña con desarrollar una identidad artística propia y conseguir que sus dibujos sean reconocibles a simple vista.

"Quisiera que cada vez que alguien vea un cristal dibujado en la calle, identifique mi trabajo", concluye.