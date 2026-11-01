Peluquería Ramón, 75 años y tres generaciones en Vigo: "Hay clientes que ahora vienen con sus bisnietos"

Corría el año 1951 cuando la Peluquería Ramón abrió sus puertas en el número 164 de la avenida de Castrelos, en Vigo. Su fundador, Ramón Alonso, abuelo de la actual propietaria, llevaba aprendiendo el oficio desde niño cuando decidió emprender por su cuenta. La misma tradición siguieron su hijo, Ramón, y su nieta, Josefa, que hoy está al frente del negocio.

Ramón Alonso aprendió peluquería a los 12 años junto a su hermano mayor, que regentaba un establecimiento en Sárdoma. Años más tarde, cuando este se trasladó al barrio vigués de Teis, Ramón continuó con el negocio familiar hasta que acabó instalándose en Castrelos, donde permanece desde hace 75 años.

El oficio ha pasado de generación en generación. Su hijo, Ramón, también empezó a aprenderlo desde muy joven. A los 14 años ya acudía a la peluquería de su padre para conocer todos los secretos del cuidado capilar.

"Crecí viendo a mi padre trabajar aquí", recuerda Ramón, que compaginaba el aprendizaje del oficio con sus estudios en el instituto por las noches. Trabajó en el negocio familiar durante 54 años, hasta que se jubiló en 2021 y cedió el testigo a su hija, Josefa. "Es un orgullo porque cada vez hay menos hijos que se quedan con los negocios de los padres", reconoce.

Una gran fiesta

De aquellos primeros años en los que aprendía el oficio junto a su padre, Ramón recuerda la peluquería como un lugar de encuentro, conversación y celebración. "Cuando todavía trabajaba aquí mi padre tenía un grupo musical que animaba el ambiente", cuenta.

Por aquel entonces, podían llegar a reunirse hasta 20 personas en el local mientras esperaban su turno. "Ahora las citas se piden por teléfono o por internet, pero antes la gente se acercaba y esperaba su turno. No había tanta prisa como ahora", explica.

"Era una fiesta, la gente se reunía, charlaba y te contaba sus problemas", asegura. Por eso, insiste en que un peluquero no solo debe saber cortar el pelo, sino también ejercer de psicólogo. "Éramos como una gran familia", recuerda.

Aunque la peluquería mantiene una clientela fiel y estable, Ramón reconoce que los hábitos han cambiado. La proliferación de barberías y peluquerías ha ampliado la oferta y, en su opinión, los clientes ya no mantienen la misma fidelidad de antes, sino que prueban distintos establecimientos.

También ha evolucionado el propio negocio, que pasó de atender exclusivamente a hombres a convertirse en una peluquería unisex, con una importante presencia tanto de clientes masculinos como femeninos. "Antes era un escándalo que los hombres y las mujeres fueran al mismo sitio, pero ahora es lo normal, a nadie le sorprende", señala Ramón.

Viendo crecer al barrio

En sus 75 años de historia, cientos de clientes han pasado por los sillones de la Peluquería Ramón, muchos de ellos desde la infancia. "Hay clientes que ahora vienen con sus bisnietos", comparte.

El establecimiento ha sido testigo de cómo crecían varias generaciones de vecinos de Castrelos y las ha acompañado en momentos importantes de sus vidas: desde el primer corte de pelo hasta el peinado para el día de su boda, pasando por cumpleaños y otras celebraciones.