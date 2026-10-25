Cuando reciclar ropa contribuye a generar puestos de trabajo: ¿Quién está detrás de Moda Re- en Vigo?

Depositar una prenda de ropa que ya no se usa en alguno de los más de 400 contenedores que Cáritas tiene repartidos por la ciudad olívica puede contribuir a darle una nueva vida (si supera los controles que determinan que vuelva a ser apta para su venta en el establecimiento Moda Re- de segunda mano), pero también a generar otro tipo de renacimiento: el laboral.

Reciclar, en este caso, va más allá de lo material. Y es que detrás de esta iniciativa está Servicios comerciales de inserción laboral, una empresa creada por Cáritas en el 2019. Un año antes se abrió la primera tienda de ropa de segunda mano en o Calvario, en Vigo.

El objetivo de la misma es la recogida de ropa -más de dos millones de kilos anuales en los contenedores que se gestionan desde Vigo- y su comercialización, pero además, desde 2025, esta empresa se dedica también a la recogida de cartón y a la destrucción documental. "La finalidad es siempre la creación de puestos de empleo", explica María Luz Jorge, gerente en Vigo. "Cuanto más empleo social se cree, mejor", añade. Del mismo modo, la pretensión es seguir conformando iniciativas empresariales que permitan habilitar más puestos de trabajo.

Moda Re- es la cooperativa de las empresas de inserción de Cáritas España y la marca comercial de tienda. Cada una de estas superficies comerciales pertenece a su territorio y empresa promotora. Con todo, cada una se rige por sus criterios, unificados, eso sí, bajo la misma imagen de marca. En Vigo hay, en la actualidad, tres tiendas, pero desde la urbe olívica también se colabora con la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y con la de Ourense, motivo por el que también se puede encontrar esta marca en Narón, Ferrol y Ourense.

En Vigo las tiendas se localizan en Vialia, en Florida y en la calle Andalucía. La primera abrió en 2019 en Urzáiz 149 -y de ahí pasó al Calvario-. "Nuestros trabajadores son personas amparadas bajo criterios de inserción, es decir, que han pasado por alguna dificultad que, hasta el momento, les habría impedido el acceso a un puesto de trabajo", profundiza María Luz. "Para poder contratarlos necesitamos un informe de Servicios Sociales del Concello de Vigo. La vulnerabilidad, eso sí, tiene que darse en la unidad familiar", anota Marlén, técnica de acompañamiento.

Un camión de ropa recogida en los contenedores de Vigo. P.P.F.

Puente entre el empleo protegido y el ordinario

Durante el tiempo en el que estos trabajadores prestan sus servicios en alguna de las iniciativas empresariales de inserción, adquieren competencias y destrezas que posibilitarán su incorporación al mercado general del trabajo. Aquí podrán estar contratados entre seis meses y tres años: "Durante ese periodo tenemos que ser capaces de mejorar su situación", explica María Luz. "Se trabaja durante ese tiempo con el objetivo de marcar su futuro profesional. No tiene por qué tratarse del puesto que aquí están desempeñando. También tenemos una parte formativa. La finalidad, tras una prospección de empresas, es que accedan a un empleo estable", apunta Marlén.

Concretamente, en el proyecto textil trabajan una veintena de profesionales. Estos se encargan de todo el proceso: desde la recogida en contenedores -los blancos de FCC y los rojos de las parroquias-, hasta el marcaje de los precios.

Como curiosidad, el centro de Vigo es el más colaborativo y en donde las prendas recogidas, muchas de marca, se ven con mejor calidad: "Al final en Urzáiz, Rosalía, García Barbón están las rentas y los habitantes con mayor poder adquisitivo en términos generales", subraya la gerente. En el rural, por contra, se recoge menos. Y es que en estos entornos la ropa se aprovecha mucho más.

Ropa almacenada y lista para enviar a las plantas de selección en Vigo. P.P.F.

Reciclaje de la ropa o destrucción

En la nave de la parroquia de Lavadores y después de la recogida en contenedores, se realiza un proceso de envasado para emitir a las plantas -ubicadas en Madrid, aunque próximamente se enviarán a Santiago- las prendas. En las mismas se separan los propios de los impropios, es decir, lo que es ropa de lo que no lo es. También se selecciona lo que tiene alguna tara o segundas calidades y lo que se encuentra en perfectas condiciones. El resto se desecha. El último grupo se reutiliza en procedimientos industriales -trapos, limpieza o industria del automóvil- o se conduce a incineración para crear energía. También puede someterse a otros procesos químicos. "No hay una industria textil muy desarrollada en cuanto al reciclaje. No es muy fácil reciclar una prenda, por ejemplo, que ha pasado por muchos lavados. Al final las fibras están muy rotas", subraya María Luz Jorge.

Desde Servicios comerciales de inserción laboral ponen el foco en la importancia de reutilizar ropa para poner un grano de arena en el freno a la contaminación generada por la industria textil, que contamina "a cada paso que da". Y es que, según apuntan desde Vigo, para fabricar un pantalón vaquero son necesarios más de 3.000 litros de agua de los acuíferos. El agua que se desecha en ese proceso industrial también está contaminada por productos químicos. Y a lo anterior se suma el transporte de las prendas desde lugares como India o Pakistán. Todo contribuye a un proceso negativo para la preservación del medioambiente.

Venta en tienda

Tras la recuperación y ozonización de la ropa, en las naves de Lavadores, los trabajadores se encargan de poner los precios, y las prendas, según la temporada, se destinan a las distintas tiendas.

El perfil de comprador es muy variado. En Vialia se busca ropa "nueva" o, incluso, "de marca". Sin embargo, en los barrios más obreros los compradores pueden adquirir prendas para su día a día o para trabajar. "En el Calvario, por ejemplo, hay gente que trabaja en el puerto o en las fábricas y se compra camisetas para esa finalidad", cuenta María Luz.

Proyecto Moda Re- de Cáritas en Vigo. P.P.F.

Las personas mayores también son habituales compradoras y hay mucha gente joven que busca prendas exclusivas. Del mismo modo y al contrario de lo que se hacía antes, las familias con las que se colabora solidariamente -si necesitan ropa de Cáritas- reciben un código para que ellas mismas elijan en tienda lo que más les guste: "Es una manera de dignificar ese proceso", puntualiza Marlén.

En definitiva, todas las opciones son válidas si, con ellas, se contribuye a frenar el impacto de una de las industrias más contaminantes, la textil. "Se están dando muchos avances a nivel jurídico para ello, primando a las empresas que fabriquen prendas de mayor calidad y más durabilidad", concluye la gerente. "El granito de arena en esto puede ser importante", concluye.