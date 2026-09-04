Nueva oportunidad para adquirir ropa 'vintage' en Vigo: vuelve el Vintax Market
Este mes de septiembre se celebrará la quinta entrega de este mercado en el Centro Comercial Plaza Elíptica
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Ya hay fecha para una próxima entrega del Vintax Market, el mercado de ropa de segunda mano y de autor, así como de complementos sostenibles, que se celebrará, como viene siendo habitual, en el Centro Comercial Plaza Elíptica. También habrá artesanía.
La cita será los próximos días 11 y 12 de septiembre y, hasta entonces, todavía está abierto el plazo de inscripción. Según matizan desde la organización, podrán participar artistas, artesanos, diseñadores, vendedores de ropa de segunda mano y todos los creativos que apuesten por moda, accesorios y productos sostenibles.
El mercado arrancará los dos días a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 20:00 horas. Tendrá lugar en la planta baja de esta superficie comercial -el acceso es directo por Rúa Bolivia-.
Para anotarse como expositor, tan solo será necesario cubrir un formulario de la organización, al que se puede acceder a través de su perfil de Instagram.