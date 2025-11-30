¿Funcionan las tiendas 'vintage' en Vigo o se debe reformular su concepto?

La ropa vintage, antigua o de segunda mano se enmarca dentro de una cultura del "re" -reciclaje, restauración y reutilización- que, en las grandes ciudades, goza de una gran popularidad y que incluso, se asocia con la tendencia y la moda.

Encontrar los bien llamados "tesoros", piezas únicas que hacen diferente a quien las lleva al tiempo que se refuerza esa idea de hacer un bien al planeta -la industria textil es una de las más contaminantes del planeta- es toda una cultura.

Pero, como en cualquier cultura, dentro de la moda vintage hay diversidad y corrientes relacionadas con los estilos y los precios. Precisamente, y esto es uno de los errores más recurrentes dentro de este universo, que algo sea vintage no significa que tenga que ser barato o estar "tirado de precio".

También se asocia la idea de que la ropa retro provenga, generalmente, de un ciudadano que ha decidido deshacerse de ella. Y es que, generalmente, las tiendas de ropa vintage trabajan con proveedores especializados.

Esta confusión de conceptos, sumada a una falta de costumbre o cultura por lo retro en Vigo y al no darle demasiado valor a este tipo de compra, podría estar detrás de una tendencia que no acaba de asentarse en la ciudad, aunque, dentro del mundillo, confían en que sí lo hará a medio plazo.

Tienda Magpie, en Vigo. P.P.F.

Cierres

A finales de este año, iniciativas relacionadas con la moda sostenible que habían surgido en la ciudad olívica han terminado su periplo antes de lo previsto. Es el caso de Weena Vintage, en María Berdiales, que cerró sus puertas recientemente con descuentos y el mensaje "gracias por todo", o Limon Vintage, en Coia, una iniciativa de una médica ucraniana que, actualmente, continúa online pero que, físicamente y a pesar de haber puesto el mayor de los empeños y el cariño, ha desaparecido tras apenas unos meses.

Imagen de Weena Vintage con carteles de despedida. P.P.F.

Con todo, hay otras iniciativas físicas que siguen adelante, como es el caso de Flamingos Vintage, en Doctor Cadaval, o Moda Re-. Esta última está vinculada a un proyecto solidario de Cáritas Diocesana Tui - Vigo y cuenta con varios espacios de venta en Vialia, Avenida de Florida 22, Calle Andalucía y Alcampo.

Auge de los mercadillos

Desde el sector ven con buenos ojos la organización de mercadillos para motivar a los vigueses y abrir un canal de entrada a esta cultura por lo vintage. Cada vez son más, más variados o temáticos -de Navidad, de ropa infantil, adulta o de antigüedades- y logran reeditarse de un año a otro. Además, han encontrado en los centros comerciales más pequeños de la ciudad un espacio idóneo para su celebración.

Precisamente, uno de estos mercados, el Vintax Market, ha logrado consolidarse en Vigo y tendrá en diciembre su tercera edición. Larissa Lyra, una de las organizadoras, explica que es posible que muchas personas se sientan más interesadas por los mercados de ropa de segunda mano, precisamente, por tratarse de iniciativas efímeras. "Creo que generan curiosidad en la gente", explica. "Además, suele ser ropa que quizá sea un poco más barata que en las tiendas vintage, y esto es algo que, al final, también es un reclamo. No obstante, yo entiendo que en las tiendas las cosas sean más caras porque son espacios que están todo el año y tienen más gastos", anota.

De otro lado, Larissa explica que el hecho de mezclar artesanía y bisutería con la presencia de artesanos en iniciativas como el Vintax Market también logra atraer y despertar esa curiosidad entre los potenciales compradores. Con todo, añade que el éxito de muchas iniciativas vintage también tiene que ver con el valor que dan los propios compradores a este tipo de ropa. "En Madrid, Barcelona, Londres... Hay mucho concepto de moda circular y de reciclaje, pero en Vigo todavía no está muy instaurado", remarca Larissa. "Estoy de acuerdo con la idea de que celebrar mercados vintage pueda servir como gancho para afianzar la apertura de este tipo de tiendas, porque pienso que podrían tener éxito de cara al futuro, ya que cada vez hay más personas concienciadas con la sostenibilidad", concluye.