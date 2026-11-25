El sector naval de Vigo vuelve a protagonizar una de las imágenes del día. El nuevo buque insignia de Greenpeace Internacional ha salido del astillero vigués Freire Shipyard este miércoles y se ha puesto a flote por primera vez. La previsión es que este velero de 75 metros diseñado para campañas medioambientales e investigación científica entre en servicio a finales de 2027.

El barco combina una propulsión eólica avanzada con un sistema inteligente de gestión energética para "minimizar el uso de combustibles sin comprometer su capacidad operativa", según ha destacado la organización ambiental, que lo ha definido como su barco "más innovador". Para el director adjunto de programas, Fabien Rondal, la embarcación demuestra que reducir "drásticamente" el uso de combustibles fósiles "no tiene por qué ir en detrimento del rendimiento o la capacidad".

"Al situar la propulsión eólica, la eficiencia energética y los sistemas de propulsión innovadores en el centro del diseño, estamos construyendo un barco capaz de llevar a cabo las campañas globales y la investigación científica de Greenpeace en todo el mundo, al tiempo que minimiza su huella medioambiental", ha explicado, según recoge Europa Press.

"Es especialmente emocionante que hoy toque el agua por primera vez", ha apreciado la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, que ha resaltado que Galicia "está en el origen" de la historia de la organización a nivel estatal. En sus palabras, Greenpeace ha vivido en este territorio "algunos de los momentos más emblemáticos" de su lucha ecologista.

Saldaña considera que, "en un contexto de regresión de derechos humanos básicos", este barco será "una herramienta clave" para su misión, "como lo son siempre los barcos de Greenpeace". De este modo, está diseñado para funcionar "lo más cerca posible" de la ausencia total de combustibles fósiles, con la intención de su eliminación completa a medida que se desarrollen las cadenas de suministro y la logística.

"La vuelta al mundo" eólica

Buque de Greenpeace construido por Freire Shipyard Freire Shipyard

En concreto, la principal fuente de propulsión del buque es un sistema de navegación automatizado DynaRig, con una superficie de vela de 1.746 metros cuadrados repartida entre dos mástiles giratorios. Esto le permite aprovechar la energía eólica en una amplia variedad de condiciones e incluso "dar la vuelta al mundo" únicamente utilizando la misma.

Además, los paneles solares, la recuperación de energía durante la navegación a vela, el almacenamiento en baterías, las pilas de combustible de hidrógeno y cuatro generadores de combustión interna, que funcionan con metanol ecológico y gasóleo marino (MGO) como combustible de encendido inicial, proporcionarán energía adicional cuando sea necesario.

El barco está siendo construido por Freire Shipyard en Vigo para operar en aguas de todo el mundo, incluidas las regiones polares. Entre sus capacidades se incluirán instalaciones de laboratorio a bordo, el despliegue de vehículos submarinos teledirigidos y el apoyo a pequeñas embarcaciones y helicópteros.