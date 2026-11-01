Vigo acoge un proyecto europeo de 1,7 millones para reducir los residuos textiles sanitarios.

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha acogido esta semana la tercera reunión de seguimiento del proyecto europeo CEMTex, una iniciativa que busca impulsar la economía circular en los textiles sanitarios y reducir el impacto ambiental de materiales como las batas quirúrgicas.

El proyecto, en el que participa la Consellería de Sanidade a través de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros y una duración de cuatro años. Está coordinado por la provincia neerlandesa de Güeldres junto a otras ocho regiones europeas, dentro del programa Interreg Europe.

La jornada comenzó con una visita a la lavandería del Hospital Meixoeiro y continuó en el Álvaro Cunqueiro, donde se presentaron distintas iniciativas de sostenibilidad sanitaria y los avances del proyecto. El objetivo es desarrollar modelos más sostenibles de producción, utilización y gestión de los textiles médicos, reduciendo el consumo de recursos y la generación de residuos.

En el encuentro participaron representantes del Sergas, entidades de innovación e investigación como el Clúster Saúde de Galicia, organizaciones del sector textil como Cointega y empresas vinculadas a la economía circular, entre ellas Arroupa. La reunión permitió intercambiar experiencias y explorar nuevas soluciones para avanzar hacia una atención sanitaria más respetuosa con el medio ambiente.