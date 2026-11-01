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Vigo acoge un proyecto europeo de 1,7 millones para reducir los residuos textiles sanitarios
El Hospital Álvaro Cunqueiro ha reunido a representantes del sector sanitario, textil y de la innovación para avanzar en soluciones más sostenibles en el uso de materiales médicos
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El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha acogido esta semana la tercera reunión de seguimiento del proyecto europeo CEMTex, una iniciativa que busca impulsar la economía circular en los textiles sanitarios y reducir el impacto ambiental de materiales como las batas quirúrgicas.
El proyecto, en el que participa la Consellería de Sanidade a través de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros y una duración de cuatro años. Está coordinado por la provincia neerlandesa de Güeldres junto a otras ocho regiones europeas, dentro del programa Interreg Europe.
La jornada comenzó con una visita a la lavandería del Hospital Meixoeiro y continuó en el Álvaro Cunqueiro, donde se presentaron distintas iniciativas de sostenibilidad sanitaria y los avances del proyecto. El objetivo es desarrollar modelos más sostenibles de producción, utilización y gestión de los textiles médicos, reduciendo el consumo de recursos y la generación de residuos.
En el encuentro participaron representantes del Sergas, entidades de innovación e investigación como el Clúster Saúde de Galicia, organizaciones del sector textil como Cointega y empresas vinculadas a la economía circular, entre ellas Arroupa. La reunión permitió intercambiar experiencias y explorar nuevas soluciones para avanzar hacia una atención sanitaria más respetuosa con el medio ambiente.