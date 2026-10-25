La empresa que nació de un viaje a Italia y vende castaña de Galicia: "Hay que reconvertirse"

La castaña de Galicia es muy conocida por su calidad y sabor. Un producto de temporada que se consume en millones de hogares de todo el mundo y que este año se verá afectado por los incendios de 2025 y por la sequía. Habrá, no obstante, castañas para disfrutar asadas o cocidas gracias al trabajo de los miles de productores que cada año cuidan el medio en el que crecen y de empresas como Castanval que las distribuyen.

Castanval nació hace 12 años de mano de dos hermanos y su origen está a muchos kilómetros de Galicia, en concreto en Italia. El CEO de la empresa, José Barreda, se fijó en el cariño con el que tratan este producto y durante una época de escasez en el país alpino decidió apostar por meterse el mundo de la castaña.

Un mundo que lo apasiona y con el que colabora en la revitalización de las aldeas gallegas, de donde procede la gran parte de los frutos que comercializa su marca. Y es que Barreda insiste en la importancia de apoyar el rural para asentar población y mantenerlo con vida.

Esta empresa familiar nació en Vilamartín de Valdeorras y allí permaneció hasta que el año pasado se trasladó a O Barco de Valdeorras, donde abrirá una nueva nave. Precisamente, el nombre de la marca surge de la combinación entre la palabra "castaña" y "Valdeorras": Castanval, una bonita forma de homenajear a sus orígenes y la base del proyecto.

Castañas en uno de los castaños de Castanval. Cedida

La firma cuenta con 20 hectáreas en producción y el resto de las castañas se las compra a pequeños productores, sobre todo de Galicia. "También la traemos de otras partes del mundo, pero el 80% de nuestra producción es gallega", explica Barreda, que concreta que colaboran con alrededor de 700 recolectores, cada uno de los cuales pueden aportar entre 20 y 2.000 kilos aproximadamente.

Algo que varía, en todo caso, según las circunstancias de cada año. El volumen de producción de Castanval era de unos dos millones de kilos hasta que los incendios arrasaron la comarca de Valdeorras y la avispilla hizo su aparición. "Hay que reconvertirse. Ahora estamos con un proyecto muy bonito para congelar castaña, somos la primera empresa de la comarca que lo va a hacer", explica el CEO de la firma.

Castanval vendía hasta ahora castañas en fresco para supermercados en bolsas que variaban entre los 0,5 kilos y los 5 kilos. Los frutos llegan al mercado ya esterilizados, "no directamente del campo". Ahora, los clientes de la firma podrán adquirirlos congelados, de forma que su conservación será mucho mayor y favorecerá que lleguen a nuevos mercados internacionales.

La castaña gallega de Castanval pela muy bien y es perfecta para asar. Cedida

El objetivo es evitar en la medida de lo posible que los recolectores se enfrenten a la angustia de no saber si podrán darle salida en fresco a su castaña, ya que el congelado permite trabajar en otros tiempos y, además, da mayor seguridad. "Les damos más estabilidad. Nosotros no damos hecho frente a la demanda que hay, nos apoyamos en los productores. Cuantos más productores haya, mejor, más castañas".

Los frutos, una vez en las naves de la firma, se separan según su tamaño y variedad: las más pequeñas se destinan a repostería y harinas, mientras que las grandes se venden en fresco. El tercer paso es la esterilización con agua a 48º grados durante 40 minutos, una técnica que asegura la eliminación total de microorganismos, larvas u hongos que puedan tener.

Las castañas se supervisan una última vez antes de ser envasadas de forma "manual y metódica". Y de ahí, van directas al mercado, donde el consumidor puede adquirirlas y disfrutarlas ya en casa.

La vida en el rural

"Queremos que el productor tenga un precio justo para que también le interese plantar a la gente joven", señala el CEO de Castanval, que reivindica la importancia de promover que la población se asiente en el rural. A este respecto, Barreda pide que se apoye empresas como la suya, que ayudan a que las personas apuesten por quedarse en el rural en vez de ir a las grandes ciudades.

"Vemos el futuro de la castaña compaginado con otros negocios como la uva. Son un complemento. Alguien que esté en rural y tenga castaños, viñedos y miel puede vivir perfectamente y con una buena calidad de vida" José Barreda, CEO de Castanval

"Actualmente tenemos 40 personas en plantilla, de las que el 80% son mujeres que participan en la selección de castaña", señala Barreda. A los trabajadores que la firma emplea de forma directa habría que sumar los cientos de recolectores con los que colabora: "Si no apoyamos a estas empresas, el rural tiene menos futuro".

Y el futuro pasa, añade el responsable de la firma, por diversificar. "Vemos el futuro de la castaña compaginado con otros negocios como la uva. Son un complemento. Alguien que esté en rural y tenga castaños, viñedos y miel puede vivir perfectamente y con una buena calidad de vida", explica Barreda.

El responsable de la firma explica, además, que ha aumentado la gente extranjera que se encuentra "cómoda" en el rural: "El alquiler aún no está desfasado como en las grandes ciudades. Aquí, con un sueldo aparejado a una ciudad, se vive mejor". Una invitación a apostar por el regreso a las aldeas, donde "hay de todo".

Trabajadores en la nave de Castanval. Cedida

Los devastadores incendios de 2025, por otro lado, causaron un grave daño a los castaños, también muy condicionados por la escasez de lluvias. "Esta podía ser una de las mejores campañas de los últimos años, los castaños estaban bien, y el intenso calor los estropeó: la castaña no se crio, está seca, y el gusano aumenta cuando hace calor. El cambio climático nos afecta", explica Barreda.

"El que vive del campo tiene que tener resiliencia", señala el CEO de Castanval, que espera que la campaña de 2027 sea mejor que esta. Habrá, no obstante, castañas para degustar crudas, asadas, cocidas o en postres. Una forma de disfrutar de este producto gallego que "pela y sabe bien" y que, aunque "pueda ser menos sana que la de otros mercados", siempre conquista los paladares que toca.