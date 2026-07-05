La tienda del Macizo Ourensán que vende productos con sabor a aldea: "Aquí vivimos a otro ritmo"

Chandrexa de Queixa sufrió el verano pasado uno de los peores incendios de la historia de Galicia. Las llamas dañaron miles de hectáreas, matando animales y arrasando vegetación durante los días que duró la pesadilla. Pero no consiguieron acabar con el tesón y el buen hacer de los vecinos de la zona, que cuidan el rural con proyectos tan bonitos como De Aldea Galega.

Lucía Martínez (28 años) se crio en las montañas del Macizo Central Ourensán, en un entorno natural que le enseñó todo sobre la vida y al que ahora ella, de vuelta, insufla aire con los proyectos que desarrolla en la zona. Formada como ingeniera agrícola, esta emprendedora trabaja en la granja familiar, se dedica a la apicultura y gestiona la tienda online a través de la que comprar productos sostenibles de pequeños productores.

Miel, vinos, dulces, embutidos o cosmética forman parte del catálogo de De Aldea Galega, que se nutre de proyectos de artesanos y familias de la zona que han encontrado en la belleza de Ourense su forma de vida. Una tienda que nació, precisamente, en uno de los momentos más complicados para los emprendedores.

La familia de Lucía Martínez se lleva dedicando muchos años a la cría de vacas de carne y, desde hace 15 años, también trabaja la apicultura. En este ámbito crearon su propia marca, Sabor da Terra, cuya miel vendían en ferias y gracias al boca a boca de los clientes. La irrupción de la pandemia no les permitió dar salida a los productos de ese año, por lo que buscaron una solución.

Dos de los lotes que vende actualmente De Aldea Galega. Cedida

"Falamos cun panadeiro e un avicultor da zona para facer uns lotes e darlle máis saída ao noso produto. Foi un éxito, non o esperabamos para nada", explica la joven, que añade que esto les hizo ver que los clientes sí querían los productos de la zona pero que muchas veces no podían comprarlos por lejanía, por lo que la venta online se presentó como una oportunidad única.

Nacía así De Aldea Galega, que se ha convertido en una forma de acercar los productos del Macizo Central Ourensán a todas aquellas personas que los quieran disfrutar.

Productos variados de proximidad

De Aldea Galega vende los artículos de Sabor da Terra, proyecto de apicultura a través del que extraen la miel de las colmenas. Esta miel la comercializan cruda, pero también elaboran con ella productos como la granola hecha con cereales de proximidad que venderán pronto. "Encantou nas probas que fixemos para dar coa receita exacta. Tendo unha boa base, sempre hai un bo resultado", explica la emprendedora.

La tienda comercializa, además, productos de otros emprendedores del Macizo Central Ourensán como Amarelante, una cooperativa que recuperó los soutos abandonados en Manzaneda. Las castañas que cultivan ahora de forma ecológica y sostenible las venden tanto crudas como en harina, secas o transformadas en un rico postre: la bica de castañas. La bica mantecada la hace un panadero de Trives, y los vinos son de la Adega Corga.

IProductos de De Aldea Galega. Cedida

Los embutidos de Hervella también forman parte de De Aldea Galega, donde es posible encontrar desde chorizo hasta lomo o salchichón, mientras que la Panadería Guerra de Vilariño de Conso se encarga de elaborar el montonico, un dulce típico de este concello hecho con hojaldre y dulce de leche. "Para a xente que somos golosos é un manxar", explica Lucía Martínez.

La cosmética es fruto del trabajo de Juan Carlos Pastor y Zaira Vidal, dos emprendedores que se asentaron en San Xoán de Río procedentes de Benidorm. Ellos son los responsables de Piel Natura, a través de la que elaboran champú, acondicionador o limpiador facial, así como unas velas exclusivas para De Aldea Galega con olores a la tradición y al verano en el rural.

Velas de De Aldea Galega. Cedida

Los packs tuvieron un gran éxito en pandemia y siguen estando entre lo más demandado en la actualidad. Navidad es la época en la que más salen, tanto para empresas como para particulares que quieren tener un detalle con alguien querido. Y es que esta es una forma perfecta de regalar artículos de calidad y proximidad hechos con mimo en Galicia.

"Apostar por este tipo de produtos é o que marca a diferencia. Tiñamos claro que o noso proxecto non ía ser unha tenda online de produtos coñecidos, senón darlle a oportunidade a produtores de aquí, máis pequenos e que venden un produto de calidade, pero que non se coñecen", explica Lucía Martínez, que añade: "O noso proxecto nace en Chandrexa de Queixa, que non chega a 500 habitantes, e para nós era moi importante que asentase poboación no Macizo Central".

De Aldea Galega, además, ha conseguido colaborar en la recuperación de zonas abandonadas, así como en la limpieza de los montes (fundamental en la prevención de incendios) y la divulgación de las tradiciones, que mantienen con su trabajo.

"O que nos di a xente cando os proba é que 'isto sabe ao que comía na aldea, ao que facía miña avoa'. Son produtos, tanto o mel, como os embutidos ou a bica, que recordan ao sabor tradicional de sempre. Traballamos receitas que se manteñen de xeración en xeración, mantendo a tradición gastronómica da zona, como se facía en Galicia" Lucía Martínez, responsable de De Aldea Galega

"O que nos di a xente cando os proba é que 'isto sabe ao que comía na aldea, ao que facía miña avoa'. Son produtos, tanto o mel, como os embutidos ou a bica, que recordan ao sabor tradicional de sempre. Traballamos receitas que se manteñen de xeración en xeración, mantendo a tradición gastronómica da zona, como se facía en Galicia", explica Lucía Martínez.

Un ejemplo claro son los chorizos, elaborados únicamente con carne de cerdo, pimentón, ajo y sal, sin conservantes ni aditivos. "A xente agradécenos que lle recorde á súa infancia", explica la emprendedora.

Una herida sin curar

Lucía Martínez apostó por quedarse en el rural cuando muchos hacen las maletas y se van, en parte por la falta de oportunidades. La granja de sus padres, con 85 cabezas de ganado, unida a las colmenas y ahora a De Aldea Galega, son solo algunos ejemplos de las posibles formas de quedarse en las zonas más despobladas, algo que tiene muchas ventajas para quienes han crecido (o han descubierto) esta forma de vida.

"A tranquilidade e a calma. Aquí vivimos noutro ritmo. Hai épocas nas que temos moito traballo como agora, que acabamos de rematar a colleita da herba para as vacas no inverno, pero falo ao teu ritmo, sin estrés nin agobios. Para min é o principal, ademais da calidade do día a día cos veciños, é un trato moito máis familiar. Non vivimos en piloto automático", explica la joven.

"Foi outra vez un inverno de moita auga e volve a haber moita sequía, hai moita masa forestal e todo o que pasou non lles serviu ás adminitracións para actuar e que á hora de extinguir os incendios o traballo fose máis sinxelo, porque aquí non se fixo nada: nin queimas controladas, nin cortalumes, nin desbroces... Vémonos outra vez indefensos ante o que poida vir" Lucía Martínez, responsable de De Aldea Galega

Una vida que ella da a conocer a través de su perfil en redes sociales, @Lu.dealdea, en el que cuenta cómo es su día a día. "Nadie mellor ca min vai falar dos meus produtos e dos meus proxectos", considera esta emprendedora, que ha participado en ponencias como las del Foro Rural Sustentable, impulsado por Corporación Hijos de Rivera, Abanca y Gadis: "Son dunha zona esquecida e esa é unha oportunidade para dar a coñecela".

Y también una forma de relatar la pesadilla que sufrieron hace casi un año. Chandrexa de Queixa vivió en el verano de 2025 una situación muy complicada debido a los incendios forestales. El terreno no se ha recuperado de la herida causada por las llamas. "A vexetación que empeza a saír son fentos, pero moi poucos. Aínda se ve moito negro, moita pedra branca e zona que quedou lavada completamente da erosión. Viuse moi pouca recuperación, queda moito", lamenta Lucía Martínez.

La gente, explica la joven, no llega a imaginarse la dramática situación por la que pasaron. Ahora, los vecinos afrontan el verano con miedo a que pueda repetirse: "Foi outra vez un inverno de moita auga e volve a haber moita sequía, hai moita masa forestal e todo o que pasou non lles serviu ás adminitracións para actuar e que á hora de extinguir os incendios o traballo fose máis sinxelo, porque aquí non se fixo nada: nin queimas controladas, nin cortalumes, nin desbroces... Vémonos outra vez indefensos ante o que poida vir".