Desconvocada la huelga del sector de la perfumería y la cosmética en Vigo en pleno Black Friday

El Black Friday en Vigo transcurrirá finalmente sin las movilizaciones previstas por los trabajadores del sector de la perfumería y la cosmética. Los sindicatos han desconvocado la concentración que iba a celebrarse este viernes, a las 10:00 horas, en las escalinatas del Museo MARCO, en plena calle Príncipe.

La decisión llega después de que CC.OO. de Industria y UGT-FICA hayan alcanzado un preacuerdo con la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) en el marco de la negociación del convenio colectivo estatal del sector.

Las organizaciones sindicales habían convocado tres jornadas de huelga para reclamar mejoras salariales, una reducción de la jornada laboral y mayores facilidades para la conciliación.

Los paros estaban previstos para este viernes, 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, y para los días 23 de diciembre y 4 de enero, en plena campaña de Navidad y Reyes. Todos ellos han quedado desconvocados.

El preacuerdo contempla incrementos salariales del 4,5% en 2026, del 3,6% en 2027 y del 3% tanto en 2028 como en 2029. Además, incorpora una cláusula de actualización salarial bienal vinculada a la evolución del IPC y sin topes.