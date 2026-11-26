El Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Vigo aprobó este miércoles su Plan de Actuación para 2027, que contempla una inversión de aproximadamente 123 millones de euros en activos fijos y desarrollo de suelo empresarial, con especial atención a la innovación, la transformación tecnológica y los nuevos sectores industriales.

Entre los principales proyectos para el próximo ejercicio destaca la finalización de las obras del edificio 4 del VgoTIC Global HUB, que alberga la Incubadora de Alta Tecnología, así como la puesta en marcha del Centro de Excelencia Aeroespacial y de Defensa de Indra.

También se avanzará en el desarrollo de la planta de chips fotónicos del proyecto ARDORA, en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL), que prevé la creación de más de 200 empleos cualificados.

Más suelo empresarial

En materia de infraestructuras, en 2027 comenzarán las obras de ampliación del PTL, con una superficie de 252.484 metros cuadrados, y se avanzará en la tramitación de las ampliaciones de los parques empresariales de Balaídos y A Garrida.

Asimismo, se licitará la redacción del proyecto de A Pasaxe, en Gondomar, y se desarrollará el ámbito del futuro parque empresarial de A Cañiza. El plan contempla también nuevas naves en la PLISAN, el aparcamiento de A Balsa y la ejecución del nuevo Centro de Negocios de Redondela.

En Vigo, el Consorcio avanzará en la adquisición de la parcela de la avenida de Madrid destinada al futuro hub audiovisual de la ciudad.

80 aniversario

Zona Franca celebrará en 2027 su 80 aniversario, coincidiendo con la tercera edición del Vigo Global Summit. Además, pondrá en marcha un programa de impulso al liderazgo femenino en las empresas y nuevas ediciones de sus iniciativas de emprendimiento y aceleración empresarial.

Actualmente, el Consorcio cuenta con más de 367 clientes permanentes y una ocupación superior al 90% en sus parques empresariales.

Beneficio de 37,6 millones

El pleno de la Zona Franca también aprobó las cuentas anuales individuales de 2025, ejercicio que cerró con un resultado positivo de 37,6 millones de euros, frente a los 14,3 millones registrados en 2024.

Los ingresos ascendieron a 59,8 millones de euros, mientras que el valor de sus activos alcanzó los 614,5 millones y su patrimonio neto se situó en 569,3 millones de euros.