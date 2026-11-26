El sector de la perfumería y la cosmética irá a la huelga en Vigo en pleno Black Friday. CC.OO.

El sector de la perfumería y la cosmética irá a la huelga en Vigo en pleno Black Friday

El Black Friday estará marcado en Vigo por las reivindicaciones laborales del sector de la perfumería y la cosmética. Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT han convocado una concentración este viernes, 27 de noviembre, a las 10:00 horas en las escalinatas del Museo MARCO, en plena calle Príncipe.

La movilización se enmarca en una jornada de huelga a nivel estatal con la que las organizaciones sindicales reclaman un "convenio digno" ante la falta de avances en las negociaciones con la patronal del sector, Stanpa.

Entre las principales reivindicaciones de los sindicatos figuran una revisión salarial vinculada a la evolución del IPC, una reducción de ocho horas de la jornada anual y la mejora de los permisos retribuidos para favorecer la conciliación.

Asimismo, las organizaciones sindicales denuncian la intención de la patronal de incrementar la flexibilidad laboral, con propuestas como la ampliación de la jornada diaria hasta las diez horas. También reclaman que el tiempo destinado al maquillaje, cuando sea una exigencia empresarial, se considere tiempo efectivo de trabajo.

Más paros en Navidad

La convocatoria coincide con una de las jornadas de mayor actividad comercial del año, aunque no será la única.

Si no se producen avances en la negociación del convenio colectivo, los sindicatos mantienen otras dos jornadas de huelga para el 23 de diciembre y el 4 de enero, en plena campaña de Navidad y Reyes.