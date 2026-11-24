Últimos días: una empresa paga 1.000 euros por viajar a la Navidad de Vigo y evaluar sus luces

Vigo inauguró la temporada navideña el pasado 14 de noviembre con el tradicional encendido de luces. La ciudad olívica mantendrá su alumbrado, con más de 12 millones de luces LED repartidas por calles y plazas, hasta principios de enero de 2027.

La programación se completa con atracciones, actividades dirigidas a los más pequeños, diferentes belenes e incluso una oferta de empleo, a través del Grupo Nortempo, muy interesante para los amantes de la Navidad.

1.000 € y alojamiento incluido

Decoración navideña y luces en Vigo Shutterstock

Si eres de los que esperan todo el año a que se enciendan las luces de Navidad y te encanta pasear por las calles iluminadas de Vigo, esta oferta de empleo es para ti.

El Grupo Nortempo busca a dos personas para convertirse en testeadores de ciudades navideñas y recorrer Oporto, Vigo y Madrid con una misión muy especial: descubrir dónde se vive mejor la Navidad.

Las personas interesadas podrán presentar su candidatura a través de NortEmpleo hasta este próximo jueves 26 de noviembre. "Para participar en el proceso de selección, tendrán que enviar un breve vídeo de presentación en el que expliquen por qué deberían ser elegidas para este reto", detalla la compañía.

La oferta está dirigida a cualquier persona que esté disponible entre el 14 y el 18 de diciembre. Para participar en la iniciativa, bautizada como 'Misión Navidad', Nortempo ofrece una remuneración de 1.000 euros brutos, además de cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas.

Requisitos y cómo participar

Las personas seleccionadas tendrán que analizar diferentes aspectos de las ciudades de Oporto, Vigo y Madrid: "desde el árbol, la decoración y la iluminación de sus calles hasta los mercadillos, las actividades, el ambiente o la oferta para visitantes".

Además, compartirán la experiencia a través de sus propias redes sociales.

"Cada destino recibirá una puntuación a partir de unos criterios comunes, y los dos protagonistas tendrán que compartir sus valoraciones y llegar a un veredicto. La comunidad digital también podrá sumarse al desafío y participar en la elección de su ciudad favorita".

Grupo Nortempo busca personas curiosas, comunicativas, con sentido del humor y muchas ganas de vivir una experiencia diferente.

"No hace falta ser influencer ni tener experiencia como creador de contenido, pero sí desenvolverse con naturalidad delante de la cámara y tener facilidad para contar lo que se vive durante el viaje", precisa la compañía.

La iniciativa contempla la selección de dos personas, una residente en España y otra en Portugal, que se conocerán por primera vez para emprender juntas este viaje.

El plazo para inscribirse finaliza el 26 de noviembre y para optar a una de las dos plazas, es necesario enviar un breve vídeo de presentación en el que se expongan los motivos por los que los candidatos consideran que deberían ser seleccionados.