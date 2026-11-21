En vigor: "Los trabajadores tienen derecho a una excedencia no superior a 3 años para el cuidado de cada hijo"

Las excedencias son uno de los derechos laborales de los que pueden beneficiarse los trabajadores. Su regulación se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, que establece las condiciones y la duración de cada modalidad atendiendo a diferentes aspectos, como si se trata de una excedencia voluntaria o forzosa, la antigüedad del empleado en la empresa o el motivo de la solicitud, entre otros.

Entre las más comunes en relación con la conciliación familiar se encuentra la excedencia por nacimiento y cuidado de un hijo. Según un estudio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicado en enero del presente año, más de medio millón de padres y madres disfrutaron de la prestación por nacimiento y cuidado de menor en 2025. En Galicia, la cifra alcanzó las 1.597 personas. De estas, el 20% fueron hombres y el 80% mujeres.

3 años para cuidar de tu hijo

Los trabajadores tienen derecho a solicitar una excedencia de hasta tres años para atender al cuidado de sus hijos. Así lo establece el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores, cuyo fin es facilitar la conciliación laboral y familiar.

En concreto, dice así: "Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa".

De esta forma, los progenitores pueden disfrutar de un tiempo prolongado para atender las necesidades de sus hijos durante sus primeros años de vida. Además, hay que tener en cuenta que la excedencia es un "derecho individual de los trabajadores y trabajadoras", por lo que tanto el padre como la madre pueden solicitarla.

No obstante, hay ciertas limitaciones. Si dos trabajadores de la misma empresa solicitan la excedencia para cuidar del mismo hijo, la compañía puede restringir que ambos la disfruten al mismo tiempo si existen motivos justificados relacionados con su funcionamiento. De ser así, se debe emitir un escrito "debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación".

Debes saber que durante el tiempo que estés de excedencia "será computable a efectos de antigüedad", además de que se te reconoce el derecho a participar en cursos de formación profesional organizados por la empresa, sobre todo antes de tu reincorporación.

¿Se reserva tu puesto?

Esta es una de las principales dudas que se suelen tener con respecto a esta excedencia. Algo que debes tener en cuenta es lo siguiente: "Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente".

Esto se amplía en el caso de las familias numerosas: hasta 15 meses para las de categoría general y hasta 18 meses para las de categoría especial. También podrá alcanzar los 18 meses cuando ambos progenitores disfruten de la excedencia con la misma duración y régimen.