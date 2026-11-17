La Comisión Ejecutiva del Eixo Atlántico se reunió este martes en la localidad portuguesa de Matosinhos, donde aprobó un presupuesto de 5 millones de euros para 2027, destinado a impulsar proyectos de cooperación entre Galicia y el norte de Portugal en ámbitos como el desarrollo económico, el turismo, la sostenibilidad, la cultura, la educación y el deporte.

Durante el encuentro también se acordó celebrar la próxima Asamblea General en Guimarães el próximo mes de febrero. En esta cita se aprobarán las líneas estratégicas de la entidad para 2027 y se inaugurará la IX Capital de la Cultura del Eixo Atlántico, que tendrá como sede esta ciudad portuguesa durante todo el año.

La reunión, en la que participaron el presidente de la entidad, Luis Nobre, y su secretario general, Xoán Vázquez Mao, sirvió también para hacer balance de las actuaciones desarrolladas durante 2026.

Entre ellas destaca la participación del Eixo Atlántico en siete proyectos europeos relacionados con el turismo, el reto demográfico y la prevención de incendios, así como la elaboración de estudios sobre la situación socioeconómica de Galicia y el norte de Portugal, la planificación urbana y los efectos del cambio climático.

En el ámbito turístico, la entidad destacó la celebración de la IX Expocidades en Amarante y el desarrollo del proyecto europeo POST, centrado en promover un turismo más sostenible y equilibrado.

La actividad cultural y deportiva también tuvo protagonismo durante el año, con iniciativas como la XV Bienal de Pintura, los intercambios escolares entre Galicia y Portugal y los XVI Xogos do Eixo Atlántico, que reúnen a 2.200 jóvenes deportistas. A ellas se suman competiciones de deporte adaptado, como el torneo de boccia celebrado en Vila Nova de Famalicão, con 130 participantes de 13 municipios.