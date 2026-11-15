En vigor hasta el 30 de noviembre: la ayuda que cubre hasta el 100% del alquiler a personas vulnerables

El plazo de presentación de solicitudes para el Bono de Alquiler Social finaliza el próximo 30 de noviembre a las 23:59 horas. Esta ayuda está dirigida a personas en situación de especial vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, personas que han sufrido un desahucio en su vivienda habitual, personas sin hogar y otros colectivos vulnerables.

La ayuda puede cubrir hasta el 100% de la renta mensual del contrato de arrendamiento. No obstante, el importe del alquiler no podrá superar los límites máximos establecidos en función del ayuntamiento en el que se encuentre la vivienda, que serán de 550, 500 o 425 euros.

Hasta el 100% del alquiler

El Bono de Alquiler Social está destinado a facilitar el acceso a una vivienda de alquiler a personas en situación de especial vulnerabilidad, entre ellas víctimas de violencia de género, personas que se enfrentan al desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las unidades de convivencia recogidas en las bases reguladoras, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Entre ellos, se encuentra que los ingresos no superen 1,5 veces el IPREM.

Uno de los aspectos más destacados de este programa es que la ayuda puede cubrir hasta el 100% de la renta mensual de alquiler, por lo que las personas beneficiarias podrán recibir una subvención que cubra la totalidad del coste mensual de su vivienda.

No obstante, para acceder a esta cuantía, el alquiler deberá respetar los límites establecidos según el ayuntamiento en el que se encuentra el inmueble:

550 euros para las viviendas ubicadas en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo

para las viviendas ubicadas en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo 500 euros para las viviendas ubicadas en los siguientes ayuntamientos: Provincia de A Coruña: Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada y Teo. Provincia de Lugo: Burela, Cervo, Chantada, Foz, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba y Viveiro. Provincia de Ourense: Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia. Provincia de Pontevedra: A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa

para las viviendas ubicadas en los siguientes ayuntamientos: Provincia de A Coruña: Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada y Teo. Provincia de Lugo: Burela, Cervo, Chantada, Foz, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba y Viveiro. Provincia de Ourense: Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia. Provincia de Pontevedra: A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa 425 euros para las viviendas ubicadas en el resto de los ayuntamientos

Además, el programa contempla una ayuda complementaria de hasta 600 euros para hacer frente a los gastos derivados de la formalización de un nuevo contrato, como la fianza y el alta de los suministros, o para abonar las cantidades pendientes del alquiler en aquellos casos en los que la persona beneficiaria permanezca en la vivienda afectada por un procedimiento judicial del desahucio.

La subvención se concede inicialmente por un plazo de 12 meses y puede prorrogarse hasta en cuatro ocasiones, por periodos sucesivos de un año, alcanzando una duración máxima de cinco años. En cualquier caso, las ayudas no podrán prolongarse más allá del 31 de diciembre de 2026.

Puedes tramitar tu solicitud a través de este enlace.