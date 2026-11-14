La Praza de Abastos abrirá, previsiblemente, durante el mes de diciembre Concello de Xinzo de Limia

Un pueblo busca 1 pescadero y 1 carnicero para su mercado municipal con 100 plazas de aparcamiento a escasos metros

Los mercados municipales son conocidos como uno de los espacios de referencia para el comercio de proximidad. Enfocados en la venta de productos frescos, reúnen pequeños comerciantes que ofrecen pescado, verduras, carne y pan.

En estos momentos, Xinzo de Limia (Ourense) busca cubrir varias vacantes en su renovada Praza de Abastos. El Ayuntamiento ha abierto un nuevo periodo de licitación de puestos, con varias plazas todavía libres.

Buscan pescadero y carnicero

Ya están ocupados siete de los doce puestos del mercado municipal de Xinzo de Limia. Así lo han confirmado fuentes municipales. De este modo, quedan cinco espacios disponibles para nuevos negocios.

Los puestos que siguen vacantes son la pescadería, la charcutería, la carnicería, una zona gastronómica pensada como bar de tapas y una zona de comida para llevar.

"Todas las personas interesadas que se acerquen el Ayuntamiento contará con asesoramiento, orientación y facilidades durante todo el proceso, con el objetivo de que puedan poner en marcha su negocio en Xinzo, en un espacio renovado y con una localización privilegiada", explica el Gobierno local en una nota de prensa.

La nueva Praza de Abastos también será un punto de referencia para la puesta en valor de los productos de calidad y de proximidad.

El edificio está situado en una zona de servicios bien comunicada, con espacio de estacionamiento a su alrededor y un aparcamiento de 100 plazas a escasos metros.

El Ayuntamiento confía en que la apertura del mercado dará un nuevo impulso a esta zona y espera que la Praza da Abastos abra sus puertas al público en las próximas semanas. La previsión es que inicie su actividad durante el mes de diciembre.

¿Qué ofrece Xinzo de Limia?

Xinzo de Limia es la capital de la comarca de A Limia. Tiene una población aproximada de 9.699 habitantes y se ubica en una llanura agrícola por la que discurre el río Limia.

Algunos sitios de interés turístico son la Torre da Pena, el Monasterio de O Bon Xesús de Trandeiras, la Iglesia de Santa María y el Parque do Toural, un espacio verde junto al río Limia.

El Entroido es su fiesta más conocida, declarado de Interés Turístico Internacional, y el carnaval más largo de España: dura 5 semanas. Sus figuras principales son las Pantallas, vestidos con una careta artesanal y una camisa y calzones largos de color blanco.

A finales de agosto, Xinzo celebra la Festa do Esquecemento, para recrear el episodio histórico del año 137 a.C. cuando Décimo Junio Bruto y las legiones romanas a su mando llegaron al río Limia.

Los soldados, por miedo a perder la memoria, se negaron a cruzar. Sin embargo, según cuenta la leyenda, el general cruzó el río solo y fue llamando, desde el otro lado de la orilla, uno por uno a los soldados.