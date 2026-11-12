Zona Franca de Vigo adjudica las obras del nuevo complejo tecnológico en López Mora

Nuevo paso para la construcción del nuevo complejo tecnológico de la Zona Franca de Vigo en la calle López Mora. La institución estatal ha adjudicado a la UTE Dragados-Construcciones Ramírez las obras de urbanización de los edificios que conformarán el vgoTIC Global HUB.

El Comité Ejecutivo del Consorcio ha resuelto en su reunión de este jueves la adjudicación de la urbanización de los edificios 1, 2 y 3, así como su compartimentación y acondicionamiento de los espacios internos. La reforma del conjunto supondrá una inversión de 38 millones de euros, IVA excluido.

La obra estará basada en el proyecto de la arquitecta Carme Pinós y supondrá el paso definitivo para la implantación del Centro de Excelencia Aeroespacial y de Defensa de INDRA, que ocupará el edificio número 2. Se prevé que esta instalación aporte 200 puestos de trabajo cualificados.

El nuevo Centro de Negocios y Tecnología ocupará los edificios 1 y 3. Estarán destinados a innovación y albergarán servicios para iniciativas tecnológicas, laboratorios orientados a la computación y a la tecnología cuántica, así como un auditorio, restauración y biblioteca.

Estos tres edificios se completarán con la Incubadora de Alta Tecnología startTIC, que se está acabando en el edificio 4. Esta obra está cofinanciada con fondos europeos a través de INCYDE y la incubadora estará gestionada por Zona Franca y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.