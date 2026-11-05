Buscan trabajadores para "testear" ciudades navideñas: 1.000 euros por 5 días con alojamiento y dietas

Puedes inscribirte en la oferta de empleo hasta el 26 de noviembre Cedida

Las calles de las ciudades y municipios ya empiezan a vestirse de Navidad. Los árboles de grandes dimensiones presiden las plazas, los mercadillos comienzan a preparar sus puestos y las luces navideñas empiezan a instalarse por todos los rincones. Todo ello con el objetivo de disfrutar al máximo de la Navidad y de ese ambiente tan especial que caracteriza a esas fechas.

Con la llegada de esta época del año, muchas empresas suelen reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda y a la mayor afluencia de turistas. Sin embargo, algunas ofertas laborales destacan por su originalidad y llaman mucho la atención. Es el caso de una propuesta de Grupo Nortempo, que busca "testeadores" de ciudades navideñas.

1.000 euros brutos por 5 días

¿Te imaginas que te pagaran por visitar mercadillos navideños, pasear entre luces y disfrutar del ambiente de Navidad? Pues esto es posible con la original oferta laboral de Grupo Nortempo: busca a dos personas para convertirse en "testeadores" de la Navidad en Madrid, Vigo y Oporto.

La iniciativa, bautizada como 'Misión Navidad', trata de un viaje de cinco días en el que las dos personas elegidas deben descubrir cuál de estos tres destinos merece presumir de ser la mejor ciudad para disfrutar de estas fiestas.

Lo mejor de todo es que cada persona recibirá 1.000 euros brutos por participar en la experiencia, con desplazamiento, alojamiento y dietas cubiertos.

Visitar tres ciudades

La compañía seleccionará a dos personas, una residente en España y otra en Portugal. Las fechas indicadas para hacer el trabajo serán entre el 14 y el 18 de diciembre, días en los que tendrán que recorrer Madrid, Vigo y Oporto para analizar todo lo que convierte a la ciudad en el mejor destino navideño.

El trabajo consistirá en visitar los principales mercadillos, valorar la decoración e iluminación, descubrir las actividades disponibles y evaluar, entre otras cosas, el ambiente de cada ciudad. También tendrán que mostrar algunos de los momentos del viaje a través de sus redes sociales.

Al finalizar el recorrido, cada ciudad recibirá una puntuación siguiendo unos criterios comunes.

Cómo participar

No hace falta ser influencer ni contar con experiencia profesional creando contenido. Nortempo busca "personas curiosas, comunicativas, con sentido del humor y muchas ganas de vivir una experiencia diferente".

Eso sí, es necesario saber desenvolverse con naturalidad delante de una cámara y saber transmitir lo que se vive durante el viaje.

Si te interesa, puedes presentar tu candidatura a través de NortEmpleo hasta el 26 de noviembre. Tan solo debes enviar un breve vídeo explicando por qué deberías ser la persona elegida.