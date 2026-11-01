La vivienda debe ser tu residencia habitual durante, al menos, 5 años, desde su adquisición o desde la finalización de la obra RTVE

En vigor hasta el 16 de noviembre: la ayuda de hasta 15.000 € para comprar una vivienda a menores de 36 años

Ante los elevados precios de la vivienda en Galicia, muchos gallegos recurren a las ayudas públicas para hacer frente a la compra de una vivienda en propiedad. En este contexto, la Xunta de Galicia mantiene abierta una convocatoria de las ayudas dirigidas a menores de 36 años que quieran adquirir una vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes.

El plazo de solicitud se abrió el pasado 27 de agosto y finalizará el próximo 16 de noviembre a las 14:00 horas. Por tanto, todavía estás a tiempo de solicitar esta ayuda si cumples con los requisitos establecidos. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para presentar tu solicitud antes de que termine el plazo.

Hasta 15.000 euros de ayuda

El plazo para solicitar las ayudas de la Xunta de Galicia destinadas a menores de 36 años para la adquisición o autopromoción de una vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes finaliza el próximo 16 de noviembre a las 14:00 horas. Por tanto, si cumples los requisitos y te interesa, todavía estás a tiempo de presentar tu solicitud.

Estas subvenciones tienen como objetivo facilitar el acceso de la juventud a una vivienda en propiedad, tanto mediante la compra de un inmueble como a través de la construcción de una vivienda en terreno propio.

La ayuda puede alcanzar el 20% del precio de adquisición o del coste de autopromoción, con un máximo de 15.000 euros por vivienda. Para beneficiarse de ella, el precio de compra o el coste de construcción no puede superar los 250.000 euros.

Además, la vivienda deberá ser la residencia habitual y permanente durante al menos cinco años. Otro de los requisitos fundamentales es que ni la persona solicitante ni ningún miembro de la unidad de convivencia sea propietario o usufructuario de otra vivienda en España.

Si tienes menos de 36 años y estás pensando en comprar una vivienda en un municipio rural gallego, conviene revisar cuanto antes los requisitos y la documentación necesaria para no dejar pasar el plazo. Puedes consultar toda la información en el Diario Oficial de Galicia correspondiente.

Las personas beneficiarias

Estos son los requisitos de las personas beneficiarias:

Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza o el parentesco determinado por la normativa que le sea de aplicación

Ser menor de 36 años en el momento de solicitar la ayuda

Los ingresos anuales de las personas que componen la unidad de convivencia deben ser iguales o inferiores a 4,5 veces el IPREM

Estar al tanto de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social. No tener pendiente ninguna deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma

No estar en ninguna situación legal que impida recibir ayudas públicas

No tener otra vivienda en propiedad o usufructo en España, salvo determinadas situaciones excepcionales

No tener una ayuda de vivienda anterior revocada o pendiente de devolución por un incumplimiento imputable

Requisitos para la adquisición de la vivienda

Tener firmado un contrato de compraventa dentro del plazo señalado en la convocatoria o, de ser el caso, una escritura pública de adquisición de una vivienda que cumpla con los requisitos establecidos

Estar empadronada en la vivienda y vivir en ella habitualmente

Requisitos para la autopromoción de la vivienda

Que la persona solicitante sea propietaria o usufructuaria de la parcela o solar en el que se encuentre la vivienda construida

La vivienda construida debe ser la residencia habitual de la persona solicitante y de todas las personas que compongan la unidad de convivencia

Adquisición o autopromoción

Estos son los requisitos tanto para la adquisición como para la autopromoción de la vivienda: