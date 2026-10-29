Va a entrar en vigor: la ayuda de hasta 6.010 euros a trabajadores del sector primario

La Xunta de Galicia ha anunciado una línea de ayudas destinada a agricultores y ganaderos para paliar los sobrecostes de los fertilizantes y del gasóleo por la crisis de Oriente Próximo. Se destinarán 3,6 millones de euros a través del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga), con un máximo de 6.010 euros por beneficiario según su superficie agraria.

El presupuesto total se obtiene de los fondos que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural destina a las comunidades autónomas, siendo 1,6 millones lo que recibirá Galicia. A su vez, la Xunta complementa esta cuantía con otros dos millones de fondos propios.

Desde 100 a 6.010 euros por beneficiario

La Xunta de Galicia destinará 3,6 millones de euros a apoyar a agricultores y ganaderos que están afrontando un incremento de los costes de producción. La medida pretende aliviar la situación económica de las explotaciones y se estima que llegará a unas 4.500 personas.

Las ayudas estarán dirigidas a profesionales de los distintos sectores agrícolas y ganaderos, sin dar prioridad a una actividad productiva concreta. Para acceder a ellas, será necesario cumplir una serie de condiciones relacionadas con la situación laboral, los ingresos y la actividad agraria.

En primer lugar, los solicitantes deberán estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, en la rama de actividad agraria.

Asimismo, al menos el 25% de sus ingresos deberá proceder de esta actividad. Otro requisito indispensable será haber presentado la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña de 2026.

La cuantía que recibirá cada beneficiario dependerá de criterios objetivos vinculados a la superficie agrícola de secano o regadío. Para realizar el cálculo, no se tendrán en cuenta los pastos. Los importes individuales oscilarán entre los 100 y los 6.010 euros, en función de las características de cada explotación y de los criterios establecidos.

Por su parte, el Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) se encargará de desarrollar controles para verificar los sobrecostes y comprobar que los importes se calculan correctamente, de acuerdo con la metodología fijada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a la tramitación, la previsión de la Xunta es agilizar al máximo los procedimientos administrativos. Tras la aprobación de la medida por el Consello da Xunta, se publicará la resolución correspondiente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), con el objetivo de que los beneficiarios tengan ingresada la ayuda antes de que finalice el año.