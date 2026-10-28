Anfaco pide un IVA superreducido para los productos del mar y una estrategia nacional para el sector

La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cytma), con sede en Vigo, ha remitido a los partidos políticos de ámbito nacional un documento con 44 propuestas para reforzar la competitividad de la industria española de transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.

La organización pretende que estas medidas se incorporen a los programas electorales y a la acción del próximo Gobierno, con el objetivo de impulsar el empleo, la inversión y la autonomía alimentaria europea.

Entre sus principales reivindicaciones, Anfaco destaca la necesidad de establecer una política industrial específica para el sector, garantizar una reciprocidad real en el comercio internacional, aplicar un IVA superreducido a todos los productos del mar y asegurar financiación europea para toda la cadena de valor.

"Necesitamos una acción política hacia la economía azul que contemple toda la cadena de valor", ha defendido el secretario general de Anfaco-Cytma, Roberto Alonso.

En este sentido, ha recordado que las decisiones políticas no solo afectan a la pesca y la acuicultura, sino también a la transformación, la comercialización y el empleo que generan. "Solo desde una visión global mar-industria podremos adoptar las medidas adecuadas para reforzar la competitividad y la autonomía alimentaria europea", ha concluido.