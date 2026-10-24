En vigor: la ayuda del Gobierno de hasta 115 euros al mes por hijo destinada a las familias con rentas bajas

Las familias con rentas bajas y menores a su cargo pueden solicitar una ayuda económica de hasta 1.380 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Se trata del complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación vinculada al Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque se puede conceder de forma independiente.

Esta medida del Gobierno, en vigor desde el 1 de febrero de 2022, tiene como objetivo reforzar la protección económica de los hogares con menores y ayudar a cubrir sus necesidades básicas. La cuantía depende de la edad de cada hijo y la solicitud puede presentarse en cualquier momento del año, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Te lo contamos.

Hasta 1.380 euros anuales por menor

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) es una prestación económica vinculada al Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinada a apoyar a las familias con menores a su cargo. Aunque forma parte de esta ayuda, puede concederse de manera independiente.

¿Quién puede recibir esta ayuda? "Pueden tener derecho al Complemento de Ayuda para la Infancia las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, que cumplan todos los requisitos necesarios para la concesión del ingreso mínimo vital, excepto los establecidos respecto de los límites máximos sobre ingresos computables, patrimonio neto y test de activos que son diferentes", indica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esto quiere decir que algunas familias que no reúnen las condiciones económicas para recibir el IMV pueden tener derecho a cobrar el CAPI de forma independiente. En este link puedes consultar dichos umbrales y hasta un ejemplo de renta garantizada para una unidad de convivencia compuesta por dos adultos y dos niños.

Estas son las cuantías en 2026 por cada menor:

Menores de tres años: 115 euros/mes

Mayores de tres años y menores de seis años: 80,50 euros/mes

Mayores de seis años y menores de 18 años: 57,50 euros/mes

La edad que se toma como referencia es la que tenga cada menor el 1 de enero de cada año, en este caso, de 2026. De esta forma, el importe a recibir dependerá de la edad que tenga el/la hijo/a durante el año de referencia.

Ayudas a la familia de la Xunta de Galicia

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) es una ayuda del Gobierno, pero la Xunta de Galicia también ofrece diferentes ayudas a las familias gallegas que cumplan con los determinados requisitos.

Una de ellas es la Tarxeta Benvida, la cual permanece abierta hasta el 31 de marzo de 2027 y cuya finalidad es apoyar a las familias en la crianza y cuidado de los hijos. Son hasta 1.200 euros destinados a adquirir cualquier producto exclusivamente para niños. La cuantía es mayor en algunos casos concretos, como tener el tercer hijo o vivir en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Otra son las Casas Niño, un servicio gratuito de conciliación para el cuidado de niños de entre 3 meses y 3 años que vivan en municipios de la Galicia rural. Las familias pueden llevar a los niños hasta ocho horas diarias en un horario flexible previamente acordado.

Destaca el Bono Concilia Familia, una ayuda de hasta 500 euros de la que pueden beneficiarse las familias con niños y niñas entre 4 y 13 años. La última edición se cerró el pasado 9 de octubre, por lo que habrá que esperar a la próxima convocatoria.

También hay que tener en cuenta que las escuelas infantiles de iniciativa social y privadas en Galicia son gratuitas.