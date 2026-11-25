La jornada de reflexión de este sábado estará marcada por deporte y solidaridad en la ciudad de Vigo. A las 10:00 horas se celebrará la X edición de la carrera Érguete e Corre, una cifra redonda que pone en valor la iniciativa solidaria que puso en marcha la entidad viguesa para volver a llevar su mensaje a las calles.

La carrera comenzará en la Alameda de Bouzas y estrenará así un recorrido junto al mar. La carrera cuenta con cuatro pruebas: a las 09:55 horas saldrán los participantes de la prueba de bicicletas; a las 10:00 horas comenzarán las carreras de 5 y 10 kilómetros y la andaina; y a las 11:00 horas tendrá lugar la carrera infantil, dirigida a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2023.

Las inscripciones están abiertas hasta este miércoles a las 23:55 horas.

El dinero recaudado durante la prueba se destinará a un innovador programa de pódcast que está desarrollando la Asociación Érguete para que las personas usuarias puedan crear sus propios programas y dar voz a sus inquietudes. Además, los fondos también contribuirán al programa Movendo Camiños, que introduce el deporte entre las personas usuarias.

"Es un orgullo cumplir diez años de la Érguete e Corre", explicó la coordinadora de la Asociación Érguete, Elvira Rivas, durante la presentación celebrada hoy en el Concello de Vigo, junto al alcalde, Abel Caballero, y Tete Varela, de Fiat Seguros. "Es la última de nuestras carreras solidarias del año", recordó el regidor, que insistió en la importancia de llevar a las calles el mensaje y la actividad de la Asociación Érguete.

La Érguete e Corre, que el año pasado reunió a más de 900 corredores, será una jornada para que los participantes del circuito Run Run del Concello de Vigo ultimen sus marcas y, al mismo tiempo, para ayudar a las más de 8.000 personas usuarias que atiende cada año la asociación.