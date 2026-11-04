Últimas horas para inscribirse en Vigo en la carrera nocturna contra el cáncer de páncreas: ¿dónde hacerlo?
Habrá tres modalidades para participar que incluyen caminata y carreras de cinco y diez kilómetros. La salida y la llegada se realizarán en Praza do Rei
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Vigo acogerá este sábado, día 7 de noviembre, la primera edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas. El objetivo de esta prueba deportiva será impulsar la investigación y contribuir a mejorar la supervivencia de las personas afectadas por esta enfermedad. En este sentido, el 100% de lo recaudado se destinará al citado fin.
En España, se estima que 10.405 personas serán diagnosticadas de esta enfermedad en 2026. La supervivencia a cinco años se sitúa en torno al 10 % y más del 80 % de los casos se detectan en fases avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento quirúrgico son muy limitadas.
La ciudad olívica se incorpora este año al circuito nacional de esta carrera, convirtiéndose en la única nocturna. Llevará por título "Acercamos la meta" y la organización ha lanzado una invitación a toda la ciudadanía para llenar las calles "de morado y de luz" y así hacer visible la lucha contra esta dolencia.
Según han precisado desde la organización, el alcalde de Vigo, Abel Caballero Álvarez, será el encargado de dar el pistoletazo de salida de la prueba. Estará acompañado del doctor Daniel de la Iglesia, presidente de la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y de Lara Acero, presidenta de la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN). Las dos entidades son promotoras de la carrera.
Inscripciones
Este jueves, día 5 de noviembre -a las 15:00 horas-, finaliza el plazo para anotarse en la prueba solidaria. Es posible inscribirse a través de la página web oficial https://carreracancerpancreas.es/carrera-vigo/
Una vez cerrado el plazo, no se admitirán nuevas inscripciones ni tampoco el mismo día de la prueba. La organización anima a quienes aún no se hayan inscrito a aprovechar estas últimas horas y formar parte de una jornada en la que cada dorsal cuenta.
Habrá, además, tres maneras de participar, siendo Praza do Rei punto de salida y llegada.
Andaina de dos kilómetros, siete euros de inscripción
Salida: 19:00 horas.
Modalidad no competitiva, sin edad mínima ni clasificación oficial. Una propuesta familiar y accesible para disfrutar caminando y compartir la jornada solidaria.
Carrera de cinco kilómetros, diez euros de inscripción
Salida: 19:45 horas.
Modalidad no competitiva, abierta a todas las edades. Se puede realizar corriendo o andando, al ritmo de cada participante y sin clasificación oficial ni cronometraje competitivo.
Carrera de diez kilómetros, diez euros de inscripción
Salida: 19:45 horas.
Única modalidad competitiva, con chip, cronometraje y clasificación oficial. El recorrido constará de dos vueltas al circuito de 5 kilómetros. Edad mínima: 14 años.
Todos los participantes recibirán un brazalete luminoso para contribuir a iluminar Vigo contra el cáncer de páncreas y la camiseta adquirida durante la inscripción. La jornada contará también con premios para los participantes de las modalidades competitivas, que se entregarán al finalizar las pruebas.
Los dorsales podrán recogerse en el Centro Comercial Vialia -frente a VigoExporta- el 6 de noviembre -entre las 10:00 horas y las 21:00 horas- y el 7 de noviembre -entre las 10:00 horas y las 17:00 horas-.