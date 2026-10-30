La icónica prueba de atletismo regresa a Vigo el próximo 15 de noviembre. Antes, el día 3, cuatro deportistas compartirán sus experiencias en un encuentro en el Work Café

De empezar con cinco kilómetros a correr LA21 Media Maratón de Vigo: "Hay que aprender a hablarse bonito"

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LA21 Media Maratón de Vigo, la icónica carrera de atletismo que transcurre entre O Vao y As Avenidas en un recorrido lineal que atraviesa los túneles de Beiramar, regresa a Vigo el próximo 15 de noviembre como símbolo de esfuerzo y superación de los vigueses.

Más allá de un evento meramente deportivo, la cita busca impulsar las metas personales de los atletas y poner en valor el espíritu de superación intrínseco a un deporte tan sacrificado como el atletismo. Unos valores de autorrealización que comparten los cuatro embajadores de la carrera en 2026: Raquel Doiro -@pitu_wonderland-, Elisa Lodeiro -@artritisydeporte-, Naza Tilve -CEO de 21Mets Studio- y Emilio Madarnás -@Hassel_Run-. De la mano de Diesemm, compartirán sus experiencias de superación y sus consejos para los corredores el martes 3 de noviembre en el Work Café Santander de Vigo, situado en la calle Príncipe, 39.

El encuentro, titulado 'La 21 Media Maratón de Vigo: 21 kilómetros, mucho más que correr', tendrá lugar de 17:30 a 18:30 horas. La entrada es gratuita, aunque requiere inscripción previa.

Durante la jornada se abordarán temas como la importancia del deporte para sobrellevar momentos de presión en la vida diaria, la necesidad de creer en uno mismo y en las propias capacidades o el poder de la mente en la práctica deportiva.

Elisa Lodeiro explica que, para ella, el deporte es una pieza fundamental para cuidar su salud. "Es lo que hace que mi enfermedad crónica se mantenga estable y que no tenga brotes", asegura. Para Raquel Doiro, el deporte también ha sido una herramienta clave en su vida personal: "Para mí, el deporte significa vida, salud física y mental. Me ha ayudado a salir de un problema personal. Fue una vía de escape que me ayudó a salir de un problema personal y, desde aquel momento, no puedo renunciar en ningún momento de mi vida". "El deporte es una herramienta de equilibrio mental y una lección continua de vida", finaliza Emilio Madarnás.

"El deporte significa vida, salud física y mental" Raquel Doiro, embajadora de la Media Maratón de Vigo – LA21

En este sentido, pruebas como La 21 de Vigo son fundamentales para fomentar una práctica deportiva saludable y contribuir al bienestar y al desarrollo personal de los atletas. "Somos una familia. Me lo paso muy bien intentando crear experiencias para los demás y fomentando tanto esta carrera como el circuito, que es estupendo", asegura Naza Tilve sobre la media maratón viguesa.

Los cuatro embajadores animan a los participantes a divertirse y disfrutar de la experiencia, tanto si corren individualmente como si lo hacen acompañados. "La idea es terminarla y, sobre todo, disfrutar de la experiencia", apostilla Naza Tilve.

Por su parte, Emilio Madarnás lanza un mensaje a quienes creen que no son capaces de alcanzar sus objetivos: "Les transmitiría una filosofía que utilizo bastante también en el ámbito laboral: el Kaizen, basado en la mejora continua y en buscar ese 1 % de mejoría cada día. Se trata de avanzar poco a poco, con pequeñas mejoras, pero de manera constante. Si hoy no puedes correr diez kilómetros, no pasa nada: sal, haz cinco y, cuando te encuentres bien, ya correrás diez. Lo importante es ser constante y disfrutar del proceso, sin convertirlo en un calvario ni en una obligación que te haga sufrir. Hay que buscar que correr sea algo que disfrutes y que te permita ir viendo tus progresos".

Correr una media maratón es, por tanto, un ejercicio de paciencia, sacrificio y esfuerzo. Supone un reto de superación personal que permite pasar de correr unos pocos kilómetros a completar los 21 de la prueba. "Se necesita mucha paciencia y hay que respetar los plazos del cuerpo y no querer correr más rápido de lo que debemos", recuerda Emilio.

Además de estos valores, el reto requiere práctica y constancia. Como explica Naza, el principal pilar para completar una media maratón debe ser el entrenamiento: "la clave es entrenar, tener ganas de hacerlo, marcarse objetivos y contar con una buena planificación y un entrenamiento adecuado. También hay que cuidar el cuerpo y la alimentación, y afrontar el reto con cabeza". "También es fundamental trabajar la fuerza para prevenir lesiones y tener una mente fuerte. Antes de preparar una maratón, siempre digo lo mismo: hay que aprender a hablarse bonito", añade Elisa.

"Hay que aprender a hablarse bonito" Elisa Lodeiro, embajadora de la Media Maratón de Vigo – LA21

Si hay algo en lo que coinciden los cuatro embajadores es en el poder de la mente y en la importancia de prepararse mentalmente antes de afrontar un reto deportivo de esta magnitud. "La mente puede influir negativamente y llegar a determinar si conseguimos terminar una prueba o no. El cuerpo y las piernas pueden ser capaces de continuar, pero la cabeza puede jugarnos una mala pasada", reflexiona Elisa. "La cabeza puede jugarte malas pasadas, aunque tu condición física sea espectacular", concuerda Raquel.

El miedo a afrontar un reto

Durante el encuentro, los embajadores también hablarán sobre la tendencia a rechazar lo desconocido y las barreras que nos ponemos a la hora de intentar algo nuevo. En este sentido, ofrecerán sus consejos a quienes estén pensando en ponerse las zapatillas para afrontar sus primeros kilómetros, pero tengan miedo de no alcanzar sus objetivos.

"No somos profesionales, nadie nos paga por correr ni nos exige alcanzar un objetivo concreto. Tenemos que liberarnos de esa presión", asegura Emilio.

"No somos profesionales, tenemos que liberarnos de esa presión" Emilio Madarnás, embajador de la Media Maratón de Vigo – LA21

Naza, por su parte, recomienda buscar asesoramiento profesional antes de empezar. "Es importante organizar los entrenamientos. El cuerpo necesita entrenar, pero también descansar. Hay que planificar los kilómetros, las series y las semanas de trabajo. Es un proceso más complejo de lo que creemos".

"Un consejo para hacer ese camino más fácil es complementar la carrera con entrenamiento de fuerza. Así podemos prevenir lesiones, evitar disgustos y conseguir que el running nos acompañe, ojalá, durante mucho tiempo", aporta Elisa.

Los cuatro también recalcan que la edad no supone un límite y que nunca es tarde para iniciarse en un deporte, y mucho menos en el atletismo. "Considero que la edad no es un límite, y qué mejor ejemplo que el mío. Descubrí el deporte a los 41 años y empecé a correr con casi 42, así que nunca es tarde para empezar. Ahora tengo 47 años y sigo corriendo a diario. Espero seguir haciéndolo incluso cuando sea muy mayor, porque quiero que este deporte me acompañe a lo largo de toda mi vida", comparte Elisa su experiencia.

"Empezar a correr a los 20, a los 40, a los 60 o a los 80 años supone vivir etapas diferentes. Los objetivos y las inquietudes cambian, igual que el ritmo y la velocidad, pero cualquier edad es válida para empezar a correr o para continuar haciéndolo, siempre que nuestro estado de salud nos lo permita", sentencia Emilio. "La edad no es ningún límite. Cuando empecé a correr, me adelantó un señor de 72 años al que volví a ver en muchísimas carreras. ¡Una maravilla!", añade Raquel.

No obstante, aunque la edad no sea un factor limitante, sí puede condicionar la práctica deportiva. "Las articulaciones son las que pueden marcar el límite. Hay que cuidarlas y entrenar bien para poder correr durante muchos años", recuerda Naza.

"Las articulaciones son las que pueden marcar el límite" Naza Tilve, embajadora de la Media Maratón de Vigo – LA21

LA21 de Vigo

La XXVIII Media Maratón de Vigo -LA21- es una de las principales citas del calendario atlético de la ciudad. Una prueba en la que corredores populares y atletas buscarán superar sus propios límites. La cita, organizada por Diesemm, será el domingo 15 de noviembre y el circuito está homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

La competición contará con dos distancias: 21 kilómetros y 10 kilómetros -los llamados 10.000 km de Alejandro Gómez en honor al mítico corredor de Zamáns-. El recorrido parte de la playa de O Vao, y recorre gran parte de la ciudad de Vigo, pasando por los túneles de Beiramar hasta finalizar en el Real Club Náutico de Vigo.

Las personas interesadas en participar todavía pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial.

La carrera cuenta con la colaboración institucional de Concello de Vigo, Run Run Vigo, Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas.