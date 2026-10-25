Olalla Saborido y Anxo Otero ganan en Vigo la tradicional carrera por la Esclerosis Múltiple de Bouzas

Este domingo se celebró en Bouzas la carrera por la Esclerosis Múltiple que organiza la Asociación Viguesa (Avempo). Bajo el lema "Eu movome pola Esclerose Múltiple", un total de 1.370 participantes tomaron la salida desde la alameda de Bouzas.

Un año más tuvieron lugar las dos pruebas cronometradas de diez y cinco kilómetros, aunque también fue posible participar en la caminata de cinco kilómetros. Como es tradición la Asociación Discamino estuvo en la prueba.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dio el pistoletazo de salida a la carrera, que discurrió por Pescadores, Eduardo Cabello, la Avenida de Beiramar, Jacinto Benavente, Rúa Coruña y Tomás Alonso

Las ganadoras en la prueba de 10 kilómetros fueron Olalla Saborido Gil, Ana Pérez García-Picher y Silvia Casal Domínguez. Mientras que en la categoría masculina se subieron al cajón Anxo Otero Amoedo, Daniel Vila Combarros y Sergi Vaño Peidro.

En lo tocante a la prueba de 5 K, las ganadoras fueron Noemí Álvarez Rodríguez, Celia Carreira Couñago y Noelia Rivera Vázquez. En el apartado masculino los vencedores fueron Roque González Batán, Alberto José Rodríguez Gallego y Hugo Piña Consuegra.

Ganadores 5 K en la carrera por la Esclerosis Múltiple. Avempo

El acto de entrega de medallas y premios se celebró a las 12:30 horas. La delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, así como, representantes de las distintas empresas patrocinadoras hicieron entrega de medallas y premios.

Sobre la EM y Avempo

A día de hoy, en España la EM afecta a más de 58.000 personas, de las que unas 4.500 residen en Galicia. Se trata de una enfermedad crónica autoinmune y neurodegenerativa. Precisamente, en la comunidad gallega su prevalencia es especialmente alta, con tasas de alcanzan los 205 casos por cada 100.000 mujeres y 115 casos por cada 100.000 hombres.

En cuanto a AVEMPO, que este año cumple 30 años de actividad, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo ayudar, acompañar y mejorar la calidad de vida de los afectados/as de EM y su entorno. Actualmente, cuenta con cerca de 600 socios/as, de los cuales, un total de 361 son afectados.