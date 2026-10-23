Vigo corre contra el cáncer de páncreas el 7 de noviembre: horarios e inscripciones

Vigo acoge la I Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas el próximo 7 de noviembre, una iniciativa cuya recaudación se destinará íntegramente a la investigación contra esta enfermedad. Bajo el lema "Acercamos la meta", la organización invita a los vigueses a participar por un motivo solidario.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de la página oficial del evento hasta el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 15:00 horas. La carrera cuenta ya con cerca de 300 personas inscritas.

Durante la presentación oficial del evento este viernes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha animado a la ciudadanía a sumarse a la convocatoria y ha destacado especialmente la andaina de dos kilómetros, pensada para que cualquier persona pueda participar, caminar y compartir la jornada con profesionales sanitarios, asociaciones, investigadores y familias de pacientes. "Yo me apunto a la andaina", ha asegurado el regidor.

Por su parte, Milagros Rodríguez González, facultativa del servicio de Digestivo del Hospital Álvaro Cunqueiro, ha destacado que el dinero recaudado financiará las becas de investigación Carmen Delgado y Miguel Pérez Mateo, ayudas que se conceden a un proyecto de investigación básica y otro clínico, centrados en el cáncer de páncreas.

La especialista recordó que la incidencia de esta enfermedad está aumentando y que en España se prevén hasta 10.450 nuevos casos este año. Por ello, insistió en la importancia de impulsar la investigación y avanzar en el diagnóstico temprano, que resulta fundamental para mejorar las posibilidades de curación.

Una carrera con tres modalidades

La Praza do Rei será el punto de salida y llegada de las tres pruebas, que se realizarán en horario nocturno. La jornada comenzará a las 19:00 horas con la andaina de 2 kilómetros, mientras que a las 19:45 horas se dará la salida conjunta a las modalidades de 5K y 10K. La finalización está prevista para las 19:30 horas en el caso de la andaina, las 20:30 horas para el 5K y las 21:00 horas para la carrera de 10 kilómetros.

La participación está abierta a personas de todas las edades en las modalidades de 2K y 5K, que podrán realizarse andando o corriendo y tendrán carácter no competitivo. En el caso de la 10K, es necesario tener al menos 14 años y será la única prueba con carácter competitivo, chip, cronometraje y clasificación oficial. El recorrido estará formado por dos vueltas al circuito de 5 kilómetros.

El precio es de 10 euros para la 10K y la 5K, mientras que la participación en la andaina de 2 kilómetros tendrá un coste de 7 euros. También estará disponible un 'Dorsal 0' para quienes quieran colaborar con la investigación sin participar en las pruebas. Además, los participantes podrán adquirir una camiseta conmemorativa por 3 euros adicionales.