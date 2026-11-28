Cerca de 800 personas desafían a la lluvia en Vigo en el décimo aniversario de la Érguete Corre. Adrián Irago

Cerca de 800 personas desafían a la lluvia en Vigo en el décimo aniversario de la Érguete Corre

La intensa lluvia mañanera no ha impedido que cerca de 800 personas participasen este sábado en la décima edición de la Érguete Corre, prueba que forma parte del Circuito Run Run del Concello de Vigo desde 2021.

"Fue la mejor manera de celebrar la jornada de reflexión", señalan desde la Asociación Érguete, que recuerda que la convocatoria electoral obligó a modificar la fecha y la ubicación de la carrera a última hora.

Desde la entidad destacan la buena acogida del nuevo recorrido por Bouzas, que discurrió en buena parte junto al mar.

La recaudación de esta edición se destinará a dos iniciativas de la asociación: un programa de pódcast que permitirá a las personas usuarias crear sus propios contenidos y dar voz a sus inquietudes, y Movendo Camiños, que fomenta la práctica deportiva para mejorar su condición física.

Ambos proyectos forman parte del área de viviendas de Érguete, que proporciona un hogar a personas que han tenido problemas de adicciones para facilitar su recuperación y reinserción laboral y personal.

Ganadores de la prueba

En la modalidad de cinco kilómetros, Paula Carballo, Estefanía Estévez y Marta Alonso ocuparon el podio femenino, mientras que Luis Piña, Pablo Barreiro y Xavi Casalmorto hicieron lo propio en la categoría masculina.

En la distancia de diez kilómetros, los primeros clasificados fueron Mario Rodríguez, Diego Trigo y Anxo Otero, mientras que Lea Breinholt, Noemí Álvarez y Olalla Saborido lideraron la clasificación femenina.

La cita contó también con la participación de DisCamino y de decenas de niños y niñas.

"Es un orgullo cumplir diez años de la Érguete Corre", destacó la coordinadora de la asociación, Elvira Rivas, que estuvo presente en la salida junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el concejal de Deportes, Manel Fernández.